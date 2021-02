«On ne peut pas se fier aux interdictions de voyage réactives et ciblées sur le plan géographique pour arrêter l’importation de nouvelles variantes en raison du décalage entre l’émergence et l’identification des variantes préoccupantes, ainsi que du potentiel de voyages indirects via un pays tiers.»

Saisissant le rapport, Nick Thomas-Symonds, le ministre de l’Intérieur de l’ombre qui a fait pression pour des mesures frontalières plus strictes, a exhorté son homologue Priti Patel à venir au Parlement et à expliquer la «politique imprudente» du gouvernement.

«Nous devons être réalistes sur ce que nous adoptons et ce que nous faisons, ainsi que sur ce qui est livrable, et également ciblés dans notre approche pour nous assurer que nous minimisons le risque et identifier les pays où nous pouvons voir le risque», a-t-elle déclaré. . « Ainsi, une politique globale que propose Nicola Sturgeon ne serait pas nécessairement aussi efficace que celle que nous suggérons, et c’est aussi beaucoup plus faisable. »