Des scientifiques documentent des cas liés à d’anciennes procédures médicales

En étudiant les données sur cette population, les chercheurs ont identifié huit cas où des patients apparemment exposés aux protéines bêta-amyloïdes via les injections ont développé une démence et des changements de biomarqueurs compatibles avec la maladie d’Alzheimer à partir de la quarantaine – bien plus tôt que la plupart des cas de démence.

Le nouveau étude dirigé par des chercheurs du National Hospital for Neurology and Neurosurgery de Londres et publié dans la revue Médecine naturellea déclaré qu’entre 1959 et 1985, au moins 1 848 personnes au Royaume-Uni ont été traitées avec de la c-hGH pour divers troubles liés à la croissance, connus pour provenir de l’hypophyse, y compris ceux provoquant le nanisme.

D’autres études menées par le même groupe de recherche ont montré que les jeunes adultes ayant reçu de la c-hGH et décédés plus tard de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) présentaient également des dépôts amyloïdes dans le cerveau et les vaisseaux sanguins, ainsi que des prions de la MCJ pouvant être attribués à des injections contaminées. .

Les auteurs de l’étude ont écrit que leurs recherches démontrent que les receveurs « ont développé une démence et des changements de biomarqueurs dans le spectre phénotypique de la maladie ». [Alzheimer’s disease]suggérant que [Alzheimer’s]comme la MCJ, présente des formes acquises dans l’environnement (iatrogènes), ainsi que des formes sporadiques à apparition tardive et héréditaires à apparition précoce.

« Bien que iatrogène [Alzheimer’s disease] peut être rare et rien ne suggère que les plaques amyloïdes puissent être transmises entre individus dans les activités de la vie quotidienne, sa reconnaissance souligne la nécessité de revoir les mesures pour prévenir les transmissions accidentelles via d’autres procédures médicales et chirurgicales », ont-ils ajouté.

Brian BalinPhD, directeur du Center for Chronic Disorders of Aging et professeur de neurosciences et de neuropathologie au Philadelphia College of Medicine qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que l’étude constituait une analyse intéressante des cas possibles de transmission iatrogène de la maladie d’Alzheimer. , mais il a dit Actualités médicales aujourd’hui que des recherches supplémentaires – y compris des études sur le cerveau des participants à l’étude – sont nécessaires pour faire la lumière sur la façon dont la contamination par les protéines amyloïdes pourrait évoluer vers une maladie.

Il a souligné que l’étude n’indiquait pas que la maladie était transmissible entre les personnes de manière fortuite.

Dr Claudio Sotoprofesseur de neurologie et directeur du Centre George et Cynthia Mitchell pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les troubles cérébraux associés à la faculté de médecine de l’Université du Texas à Houston, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui que l’étude démontrait un exemple concret d’une théorie qui auparavant n’avait été démontrée que par des expérimentations animales.