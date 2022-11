Des scientifiques discutent de l’utilisation de satellites pour transmettre à la Terre l’énergie solaire collectée dans l’espace | Actualités scientifiques et techniques

Un projet ambitieux visant à exploiter la puissance du soleil depuis l’espace pour alimenter la Terre est proposé par des scientifiques.

La Agence spatiale européenne (ESA) – qui comprend le Royaume-Uni – discute de plans pour créer un ferme solaire en orbite lors d’une conférence de deux jours à Paris.

Le projet SOLARIS vise à collecter la lumière du soleil sur une large zone dans espaceconvertissez-la en énergie micro-onde (similaire aux ondes radio haute fréquence trouvées dans un four à micro-ondes), puis transmettez-la sur Terre.

Un grand nombre d’antennes sur Terre capteraient les faisceaux et l’énergie serait convertie en électricité.

Les avantages de l’énergie solaire spatiale (SBSP) sont énormes car les micro-ondes peuvent pénétrer les nuages ​​dans l’atmosphère terrestre et la lumière du soleil dans l’espace est également disponible en permanence – pas seulement pendant la journée – et la lumière est plus intense.

Mais le Royaume-Uni a aussi son propres propositions séparées. Un financement d’une valeur de 6 millions de livres sterling a été mis à disposition pour développer des technologies SBSP visant à contribuer à l’ambition nette zéro du Royaume-Uni.

Selon une étude commandée par le gouvernement aux consultants Frazer-Nash, un “système opérationnel pourrait être développé d’ici 2040” et il pourrait fournir “un pourcentage substantiel des besoins énergétiques du Royaume-Uni d’ici le début des années 2040”.

Mais cela aurait également un coût énorme – jusqu’à 17,3 milliards de livres sterling.

Image:

Les satellites en orbite terrestre capteraient la lumière du soleil et la convertiraient en micro-ondes. Photo : ESA



Le Dr Mamatha Maheshwarappa, responsable des systèmes de charge utile à l’Agence spatiale britannique, a déclaré à Sky News: “Cela doit être une entreprise conjointe (publique et privée). Le gouvernement peut financer certaines des activités initiales de réduction des risques, mais il devra plus tard être soutenu par investissements privés.”

Plus de Sky News:

L’agence spatiale britannique examine l’énergie solaire spatiale

Le principe du SBSP a déjà été démontré à petite échelle.

En septembre, Airbus a diffusé des micro-ondes entre deux points sur une distance de 36 mètres, produisant de l’hydrogène vert et donnant vie à une ville modèle.

Mais il y a aussi des défis.

Jean-Dominique Coste de l’équipe d’Airbus a déclaré : “Si les satellites devaient capter la lumière du soleil, ils devraient mesurer environ 2 kilomètres de diamètre pour atteindre le même niveau de puissance qu’une centrale nucléaire.”

Image:

Airbus a fait la démonstration du faisceau micro-ondes à petite échelle. Photo : Airbus Defence and Space GmbH 2022



Et l’ESA admet que de grandes quantités d’énergie pourraient être perdues pendant le processus de conversion et de “rayonnement”, bien que les scientifiques pensent toujours que cela serait économiquement viable même si seulement 10% atteignaient la Terre.

Pendant ce temps, les experts devront atténuer les problèmes de santé liés au rayonnement des micro-ondes dans l’atmosphère – un effet qui n’a pas été pleinement exploré – en effectuant des tests pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour les plantes et les animaux.