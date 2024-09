Des scientifiques développent une nouvelle variété de riz pour réduire le risque de diabète

Un développement révolutionnaire réalisé par des scientifiques de l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) aux Philippines a permis d’introduire une nouvelle variété de riz qui pourrait contribuer à atténuer la crise mondiale croissante du diabète. Ce type de riz innovant, créé grâce à des recherches génétiques approfondies, présente un indice glycémique (IG) plus faible et une teneur en protéines plus élevée, offrant une option plus saine à des millions de personnes, en particulier dans les régions dépendantes du riz.

Avec plus de 537 millions de personnes dans le monde vivant avec le diabète, et ce chiffre devrait atteindre 783 millions d’ici 2045, les chercheurs recherchent des interventions diététiques pour lutter contre l’augmentation du diabète de type 2. Cette forme de diabète, principalement causée par une combinaison de facteurs génétiques, le surpoids et le manque d’exercice, résulte d’une production insuffisante d’insuline et de la résistance de l’organisme à l’insuline, entraînant une glycémie élevée.

Le Dr Lindsey Smith Taillie, épidémiologiste nutritionnel de l’Université de Caroline du Nord, a souligné l’inquiétude mondiale : la prévalence du diabète est en augmentation, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, y compris ceux d’Asie où la consommation de riz est élevée. Elle a souligné que l’Asie abrite plus de 60 % des personnes atteintes de diabète, et que la région représente également plus de 90 % de la production et de la consommation mondiales de riz. L’indice glycémique élevé du riz blanc est depuis longtemps associé à des risques accrus de diabète et de maladies cardiaques.

Au cours de la dernière décennie, les scientifiques de l’IRRI, en collaboration avec des institutions telles que l’Université de Californie à Davis, l’Institut Max Planck en Allemagne et le Centre de biologie des systèmes végétaux en Bulgarie, ont recherché des moyens de créer une variété de riz plus saine. . En examinant 380 échantillons de graines de la vaste banque de gènes de l’IRRI, ils ont identifié des gènes et des marqueurs qui aboutissent à une souche de riz avec un IG significativement plus faible et une teneur en protéines plus élevée. Cela a conduit à la création de nouvelles « lignées consanguines » de riz qui offrent une alternative plus saine aux personnes à risque de diabète.

Le riz nouvellement développé a montré un indice glycémique inférieur à 45 %, ce qui en fait un aliment à IG « ultra-faible », et possède une teneur en protéines de près de 16 %, soit le double de celle des variétés de riz traditionnelles. Cette combinaison unique devrait aider à contrôler la glycémie, car une teneur plus élevée en protéines ralentit la digestion et l’absorption du glucose. De plus, les lignées de riz ont produit des rendements comparables aux variétés existantes à haut rendement, ce qui en fait une solution viable pour une production à grande échelle.

Le riz est un aliment de base pour une grande partie de la population mondiale, et cette nouvelle variété pourrait répondre à des problèmes nutritionnels et sanitaires, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où le diabète est répandu.