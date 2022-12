Des scientifiques développent un test sanguin pour la maladie d’Alzheimer

Des scientifiques ont mis au point un test sanguin pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer sans avoir besoin d’une imagerie cérébrale coûteuse ou d’un examen douloureux. ponction lombaire, où un échantillon de liquide céphalo-rachidien (LCR) est prélevé dans le bas du dos. S’il est validé, le test pourrait permettre un diagnostic plus rapide de la maladie, ce qui signifie que les thérapies pourraient être initiées plus tôt.

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus courante, mais le diagnostic reste difficile, en particulier au cours des premiers stades de la maladie.

Les directives actuelles recommandent la détection de trois marqueurs distincts : les accumulations anormales de protéines amyloïdes et tau, ainsi que la neurodégénérescence – la perte lente et progressive de cellules neuronales dans des régions spécifiques du cerveau. Cela peut être fait grâce à une combinaison d’imagerie cérébrale et d’analyse du LCR. Cependant, une ponction lombaire peut être douloureuse et les personnes peuvent ressentir des maux de tête ou de dos après l’intervention, tandis que l’imagerie cérébrale est coûteuse et prend beaucoup de temps à planifier.

Le professeur Thomas Karikari de l’Université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, qui a participé à l’étude, a déclaré : « De nombreux patients, même aux États-Unis, n’ont pas accès aux scanners IRM et TEP. L’accessibilité est un enjeu majeur. »

La mise au point d’un test sanguin fiable serait une avancée importante. “Un test sanguin est moins cher, plus sûr et plus facile à administrer, et il peut améliorer la confiance clinique dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et la sélection des participants pour les essais cliniques et la surveillance de la maladie”, a déclaré Karikari.

Bien que les tests sanguins actuels puissent détecter avec précision les anomalies des protéines amyloïdes et tau, la détection des marqueurs de lésions des cellules nerveuses spécifiques au cerveau a été plus difficile. Karikari et ses collègues du monde entier se sont concentrés sur le développement d’un test sanguin à base d’anticorps qui détecterait une forme particulière de protéine tau appelée tau dérivée du cerveau, spécifique à la maladie d’Alzheimer.

Ils l’ont testé chez 600 patients à différents stades de la maladie d’Alzheimer et ont découvert que les niveaux de la protéine étaient bien corrélés avec les niveaux de tau dans le LCR et pouvaient distinguer de manière fiable la maladie d’Alzheimer des autres maladies neurodégénératives. Les niveaux de protéines correspondaient également étroitement à la gravité des plaques amyloïdes et des enchevêtrements de tau dans le tissu cérébral des personnes décédées de la maladie d’Alzheimer. La recherche a été publiée dans la revue Cerveau.

La prochaine étape consistera à valider le test chez un plus large éventail de patients, y compris ceux d’origines raciales et ethniques variées, et ceux souffrant de différents stades de perte de mémoire ou d’autres symptômes potentiels de démence.

Karikari espère également que la surveillance des niveaux de tau dérivé du cerveau dans le sang pourrait améliorer la conception des essais cliniques pour les traitements de la maladie d’Alzheimer.