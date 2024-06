Des scientifiques développent un test de crachat rapide et bon marché pour le cancer de la prostate | Cancer de la prostate

Les scientifiques ont développé un test de crachat qui pourrait « inverser la tendance » du cancer de la prostate dans le monde en détectant la maladie plus tôt, en détectant les endroits où les hommes sont à haut risque et en épargnant aux autres des traitements inutiles.

Le nombre d’hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate dans le monde devrait doubler pour atteindre 2,9 millions par an d’ici 2040, et les décès annuels devraient augmenter de 85 %. Il s’agit déjà de la forme de cancer masculin la plus répandue dans plus de 100 pays.

Un diagnostic précoce est crucial, mais les experts affirment que les tests sanguins standards actuels pour le PSA peuvent passer inaperçus chez les hommes atteints d’un cancer et obliger d’autres à subir des traitements inutiles ou à subir des contrôles et des examens supplémentaires inutiles.

Aujourd’hui, des chercheurs de l’Institute of Cancer Research de Londres (ICR) et de la fondation Royal Marsden NHS semblent avoir trouvé une meilleure alternative.

Une étude montre que leur nouveau test de salive, qui consiste à prélever un échantillon d’ADN en quelques secondes, est plus précis que le test sanguin standard actuel. Les résultats seront présentés ce week-end lors de la plus grande conférence mondiale sur le cancer.

« Grâce à ce test, il pourrait être possible d’inverser la tendance du cancer de la prostate », a déclaré Ros Eeles, professeur d’oncogénétique à l’ICR. « Nous avons montré qu’un test de crachat simple et peu coûteux, permettant d’identifier les hommes présentant un risque plus élevé en raison de leur constitution génétique, est un outil efficace pour détecter le cancer à un stade précoce. »

S’exprimant lors de la réunion annuelle de la Société américaine d’oncologie clinique (ASCO) à Chicago, Eeles a déclaré que cette avancée était intervenue après des décennies de recherche sur les marqueurs génétiques de la maladie.

« Notre étude montre que la théorie fonctionne dans la pratique : nous pouvons identifier les hommes à risque de cancers agressifs qui ont besoin de tests supplémentaires, et épargner aux hommes à faible risque des traitements inutiles. »

Les scientifiques et les médecins ont développé le test au crachat après avoir étudié l’ADN de centaines de milliers d’hommes. Il fonctionne en recherchant dans la salive des signaux génétiques liés au cancer de la prostate.

Dans l’essai Barcode 1, les chercheurs ont recruté plus de 6 000 hommes européens pour tester le test au crachat. Tous ont été recrutés dans leur cabinet de médecin généraliste et étaient âgés de 55 à 69 ans – un âge auquel le risque de cancer de la prostate est accru.

Une fois la salive collectée, le test a calculé le score de risque polygénique (PRS) de chacun des hommes. Le score est basé sur 130 variations génétiques du code ADN liées au cancer de la prostate.

Chez les personnes présentant le risque génétique le plus élevé, le test a donné moins de faux positifs que le test PSA, a détecté des personnes atteintes de cancer qui n’auraient pas été détectées par le test PSA seul et a détecté une proportion plus élevée de cancers agressifs que le test PSA. » a déclaré l’ICR.

Le test a également identifié avec précision les hommes atteints d’un cancer de la prostate qui n’avaient pas été détectés par une IRM.

Dheeresh Turnbull, 71 ans, de Brighton, a été l’un des premiers hommes au monde à tenter le test de crachat et a découvert qu’il souffrait d’un cancer de la prostate lorsqu’il a obtenu les résultats.

Il a déclaré : « J’ai été complètement choqué lorsque j’ai reçu mon diagnostic car je n’avais absolument aucun symptôme, donc je sais que je n’aurais jamais reçu de diagnostic à ce stade si je n’avais pas participé à l’essai. »

Turnbull a subi une chirurgie robotique pour retirer une partie de sa prostate et se porte bien.

Il a déclaré : « Parce que le test salivaire a révélé que j’avais un risque génétique élevé de développer la maladie, mon jeune frère, qui aurait été trop jeune pour participer directement à l’étude, s’est inscrit et a découvert qu’il avait également une tumeur agressive dans le prostate. C’est incroyable de penser que grâce à cette étude, deux vies ont désormais été sauvées dans ma famille.

Eeles, consultant en oncologie clinique et en génétique du cancer à la fondation Royal Marsden NHS, a averti que des recherches supplémentaires seraient nécessaires avant que le test puisse être largement déployé.

«Notre prochaine étape consistera à tester les marqueurs génétiques que nous avons identifiés et qui sont associés à un risque de cancer de la prostate dans diverses populations, afin de garantir que ce test puisse bénéficier à tous les hommes.»

Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie signifient que le nombre d’hommes âgés vivant plus longtemps dans le monde augmente. Étant donné que les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate – comme le fait d’avoir 50 ans ou plus et des antécédents familiaux de la maladie – sont inévitables, les experts estiment qu’il sera impossible de prévenir l’augmentation des cas simplement par des changements de mode de vie ou des interventions de santé publique.

Cependant, de meilleurs tests et un diagnostic plus précoce pourraient contribuer à réduire le fardeau et à sauver des vies.

« Les cancers détectés tôt ont beaucoup plus de chances d’être guérissables », a déclaré le professeur Kristian Helin, directeur général de l’ICR. « Et comme les cas de cancer de la prostate devraient doubler d’ici 2040, nous devons mettre en place un programme permettant de diagnostiquer la maladie à un stade précoce.

« Nous savons que le test PSA actuel peut obliger des hommes à subir des traitements inutiles et, plus inquiétant encore, il manque des hommes atteints d’un cancer. Nous avons besoin de toute urgence d’un test amélioré pour dépister la maladie. Cette recherche constitue une étape prometteuse vers cet objectif et met en évidence le rôle que les tests génétiques peuvent jouer pour sauver des vies.