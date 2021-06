Des scientifiques développent un « portail invisible » qui pourrait donner une nouvelle dimension à la technologie des illusions

Des portails magiques créés par le super-héros Marvel Dr Strange à Harry Potter et ses amis entrant sur le quai 9 ¾ de la gare de King’s Cross, les portails invisibles ont toujours été assez fascinants et quelque chose dont la plupart d’entre nous rêvent. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’une équipe de scientifiques ait travaillé à la conception d’un portail invisible similaire en réalisant diverses expériences.

Dans un étude publié dans les Physical Review Letters le 4 juin, une équipe de scientifiques comprenant Huanyang Chen de l’Université de Xiamen, Rui-Xin Wu de l’Université de Nanjing montre comment ils ont construit un portail invisible similaire dans la réalité. Dans leur document de recherche intitulé « Invisible Gateway by Superscattering Effect of Metamaterials », les scientifiques ont mentionné que les dispositifs d’illusion tels que le « superscatterer » et la passerelle invisible ont été étudiés théoriquement dans le cadre de la théorie de l’optique de transformation et des transformations de géométrie pliée.

Grâce à leur étude, les scientifiques ont dû construire le dispositif en utilisant un métamatériau qui est une structure artificielle dont les composants présentent collectivement des propriétés que les composants individuels ne possèdent pas autrement. Avec la bonne conception, les métamatériaux peuvent être utilisés pour courber la lumière de manière inhabituelle et ils peuvent devenir des « superdiffuseurs » qui semblent plus gros qu’ils ne le sont réellement.

L’équipe de scientifiques a mis en œuvre le grand super-diffuseur de métamatériaux et a démontré expérimentalement son effet aux fréquences micro-ondes grâce à la technologie de cartographie de champ. L’équipe a construit le métamatériau avec des tiges en céramique riches en fer et les a disposées en parallèle. Ces tiges ont ensuite été placées sur un côté d’une passerelle de 5 centimètres de large. Suite à cela, l’équipe a projeté un rayonnement micro-ondes à l’ouverture, ce qui a aidé les scientifiques à découvrir que le métamatériau empêchait les ondes de traverser la passerelle, la rendant «invisible» aux longueurs d’onde des micro-ondes.

Grâce à cette expérience, les scientifiques ont confirmé que la superdiffusion provient de l’excitation des plasmons de surface. L’expérience a également démontré qu’une passerelle invisible pouvait arrêter les ondes électromagnétiques lorsqu’elle était intégrée à un superdiffuseur dans une voie d’air avec une largeur beaucoup plus grande que la largeur de coupure du guide d’ondes rectangulaire correspondant. L’équipe affirme que les résultats de cette expérience fournissent une première observation directe de l’effet de superdiffusion des métamatériaux doublement négatifs et de la passerelle invisible pour les ondes électromagnétiques.

Si la technologie est davantage étudiée et affinée, elle peut devenir une plate-forme idéale pour les conceptions à venir d’autres dispositifs d’illusion.

