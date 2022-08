Des scientifiques développent les tout premiers «embryons synthétiques» au monde sans œufs ni spermatozoïdes

Dans un développement scientifique révolutionnaire, les chercheurs ont créé les premiers « embryons synthétiques » cultivés en laboratoire au monde qui contournent le besoin de spermatozoïdes, d’ovules, d’utérus et même de fécondation. Une équipe de chercheurs sur les cellules souches dirigée par le généticien moléculaire Joseph Hanna de l’Institut Weizmann en Israël a créé cette merveille médicale en utilisant des cellules souches de souris. Il a été découvert qu’ils pouvaient être auto-assemblés en structures précoces ressemblant à des embryons avec un tractus intestinal, les débuts d’un cerveau ainsi qu’un cœur battant. L’exploit a été publié dans la revue Cell. Les cellules souches sont des cellules qui peuvent se développer en n’importe quel organe ou tissu. Pour cette percée, ils ont été prélevés sur des souris et cultivés dans un utérus artificiel pendant huit jours où ils ont développé toutes les formations susmentionnées.

Ces embryons sont dits synthétiques car ils sont créés sans aucun œuf fécondé. À court terme, cela nous permettra potentiellement de mieux comprendre comment les organes et les tissus se forment et aussi ce qui se passe dans les premiers stades de la grossesse humaine. Par conséquent, la recherche pourrait avoir des implications majeures.

« C’est une étape cruciale : chez l’homme, beaucoup de grossesses se perdent autour de cette étape, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Avoir des modèles permet de mieux comprendre ce qui peut mal tourner et peut-être un aperçu de ce que nous pouvons faire à ce sujet », a écrit la chercheuse en cellules souches Megan Munsie, de l’Université de Melbourne, dans un article pour The Conversation.

Cependant, la plupart des cellules souches n’ont pas réussi à former des structures ressemblant à des embryons. Le modèle d’embryon ne pouvait survivre que 8 jours sur le cycle embryonnaire de souris de 20 jours, ce qui est maintenant considéré comme un inconvénient majeur. Le scientifique Joseph Hanna, qui a dirigé la recherche, a déclaré que les embryons synthétiques n’étaient pas “réels” et n’avaient pas le potentiel de se développer en animaux vivants.

Cela a suscité quelques critiques. “Ce n’est absolument pas nécessaire, alors pourquoi le feriez-vous?” Nicolas Rivron, scientifique spécialisé dans les cellules souches à l’Institut de biotechnologie moléculaire de Vienne, a déclaré au MIT Technology Review dans une interview. Il a en outre soutenu que les scientifiques ne devraient créer que “la structure embryonnaire minimale nécessaire” pour produire des cellules d’intérêt.

Le Dr James Briscoe, chef de groupe principal au Francis Crick Institute de Londres, a déclaré au Guardian : « Les embryons humains synthétiques ne sont pas une perspective immédiate. Nous en savons moins sur les embryons humains que sur les embryons de souris et l’inefficacité des embryons synthétiques de souris suggère que la traduction des résultats chez l’homme nécessite un développement supplémentaire.

Néanmoins, quelle que soit la position des scientifiques sur le sujet, il est acceptable que cette nouvelle réalisation soit une percée scientifique, mais il est encore tôt pour parler de l’éthique des embryons humains synthétiques et de nouveaux développements sont nécessaires dans ce domaine.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici