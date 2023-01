Des scientifiques détournent les coups de foudre à l’aide d’un puissant laser de la taille d’une voiture

Alors que la NASA se battait pour amener son énorme fusée lunaire de nouvelle génération sur la rampe de lancement au début de 2022, elle devait faire face à un temps floridien sévère et laid. Un système de tempête s’est déplacé, rempli de pluies et d’éclairs, menaçant la fusée alors qu’elle attendait sur la plateforme pour sa répétition de lancement. Pendant les tempêtes, la zone de lancement a été frappée quatre fois par la foudre.

Heureusement, la NASA avait protégé le pad avec ses tours de foudre – des structures métalliques géantes conçues pour attirer la foudre et transporter en toute sécurité la charge au sol. La conception et l’idée de base d’un paratonnerre n’ont pas beaucoup changé depuis son invention au 18e siècle. Mais en 2021, des scientifiques du nord-est de la Suisse expérimentaient un autre type de tour de foudre.

Cue la voix du Dr Evil : Des faisceaux laser gigantesques.

Scientifier – UNIGE



Dans une étude, publié lundi dans la revue Nature Photonicsles chercheurs décrivent leurs tentatives pour guider la foudre avec un faisceau laser au sommet de la pittoresque montagne du Säntis à une altitude de plus de 8 000 pieds.

Au cours de l’été 2021, des scientifiques ont installé un laser à impulsions rapides, de la taille d’une voiture, à côté d’une tour de télécommunications sur le Säntis. Entre juillet et septembre de cette année-là, le laser picoseconde – qui se déclenche à environ 1 000 impulsions par seconde, a fonctionné pendant plus de 6 heures d’activité orageuse. Pendant l’observation, la tour de communication a été touchée au moins seize fois, dont quatre pendant l’activité laser. (Oui, la foudre frappe deux fois… et parfois plus que ça.)

Une grève particulière, le 24 juillet 2021, a été capturée en détail. Le ciel était suffisamment clair pour que des caméras à grande vitesse capturent le coup de foudre, qui semblait suivre le laser sur environ 50 mètres (environ 165 pieds). L’installation disposait également d’un interféromètre VHF, qui peut mesurer l’activité des ondes électromagnétiques autour du site. Il a également été possible de mesurer les rayons X pour plusieurs des frappes guidées par laser.

La foudre est un phénomène compliqué, causé par un déséquilibre des charges positives et négatives entre les nuages ​​orageux et le sol. Il ne voyage pas toujours d’un nuage au sol non plus. Souvent, la foudre se déplacera également vers le haut. L’équipe a vu que les coups de foudre survenus au Säntis étaient principalement des coups vers le haut, ce qui est conforme à la plupart des coups de foudre dans la région.

Comme le notent les chercheurs dans la discussion, le guidage des éclairs avec des impulsions laser a déjà été tenté à plusieurs reprises, en 2004 et 2011. Ces tentatives ont échoué, alors pourquoi la campagne de montagne du Säntis s’est-elle si bien déroulée ?

L’équipe a estimé que le taux de répétition du laser – la vitesse à laquelle il pulse – jouait un rôle majeur. La répétition de ce laser particulier est supérieure de deux ordres de grandeur aux expériences précédentes et peut avoir permis l’interception de tout précurseur de foudre se développant au-dessus de la tour. D’autres campagnes de foudre guidées par laser seront nécessaires pour bien comprendre comment ce putain de laser géant a fait le travail.

C’est une bonne chose. Avec environ 40 à 120 éclairs se produisant chaque seconde sur Terre, il y a une bonne partie de la zone, des infrastructures et de la vie humaine qui doit être protégée. Il y a aussi le fait que le changement climatique, l’augmentation des populations et l’élargissement des zones métropolitaines garantiront une intensification des risques de foudre pour l’humanité, selon un article de 2018 dans la revue Environmental Research Letters.

Les lasers, cependant, ont leurs propres problèmes. Par exemple, il ne semblerait pas judicieux d’utiliser un laser autour d’un champ d’aviation actif – et les chercheurs notent dans leurs méthodes qu’ils n’ont utilisé ce laser particulier que lorsque l’espace aérien était fermé. Cependant, le document note qu’il s’agit d’une première étape importante dans le développement de nouvelles méthodes de protection pour les aéroports, les rampes de lancement et les grandes infrastructures.

Ce qui signifie que la prochaine mission lunaire de la NASA n’aura peut-être pas à avoir autant peur de ce mauvais temps en Floride.