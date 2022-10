Des scientifiques détectent un élément inattendu autour de 2 exoplanètes exotiques

Jeudi, des astronomes travaillant avec le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral ont annoncé une découverte surprenante. Deux exoplanètes, toutes deux déjà considérées comme hautement exotiques, semblent encore plus étranges que nous ne le pensions.

Non seulement ces mondes présentent d’étranges caractéristiques de science-fiction — contient des nuages ​​​​de métal d’où descendent des gemmes liquides, et l’autre semble pluie de fer plutôt que de l’eau – mais ils ont aussi du baryum dans leur atmosphère.

Quel est le problème avec le baryum, demandez-vous ?

Eh bien, cela pourrait être une découverte révolutionnaire pour l’astronomie car, selon la nouvelle étude de l’équipe, publié dans la revue Astronomy & Astrophysicsil marque l’élément le plus lourd jamais détecté dans l’atmosphère d’une exoplanète.

“C’était en quelque sorte une découverte” accidentelle “”, a déclaré Tomás Azevedo Silva, astronome à l’Université de Porto au Portugal et auteur principal de l’étude. dit dans un communiqué. “Nous n’attendions ni ne recherchions de baryum en particulier et nous avons dû vérifier qu’il provenait réellement de la planète car il n’avait jamais été vu sur aucune exoplanète auparavant.”

Même sur Terre, les atomes de baryum sont connus pour être assez lourds. Ils sont généralement combinés avec d’autres éléments pour fabriquer des choses comme des fluides de forage pour les puits de pétrole, des outils de verrerie et de la peinture. En fait, le nom “baryum” est dérivé du mot grec barys, ce qui signifie – vous l’avez deviné – lourd.

Ainsi, l’identification d’un tel milieu dans l’atmosphère d’une exoplanète, où éléments plus légers comme l’oxygène, le carbone et l’hydrogène ont tendance à résider, est fascinant.

Jupiters ultra-complexes et ultra-chauds

Les orbes extraordinaires, WASP-76b et WASP-121b, sont toutes deux classées comme des Jupiter ultra-chauds. Bien qu’ils soient de taille comparable à Jupiter, un géant d’environ 11 fois plus large que la Terre, ils présentent des températures de surface supérieures à 1 000 degrés Celsius. C’est parce qu’ils sont vraiment (vraiment) proches de leurs stars hôtes. Mais cette proximité est la clé de leurs bizarreries.

Tout d’abord, une telle proximité, selon les scientifiques, est ce qui donne à ces mondes leurs caractéristiques bizarres, comme la façon dont on pense que WASP-76 b subit des pluies de fer, un élément que nous utilisons pour construire des machines lourdes ici sur Terre. Et deuxièmement, c’est ce qui en fait une excellente cible pour les observations atmosphériques.

“Étant gazeuses et chaudes, leurs atmosphères sont très étendues et sont donc plus faciles à observer et à étudier que celles de planètes plus petites ou plus froides”, a déclaré Oliver Demangeon, co-auteur de l’étude et collègue astronome de l’Université de Porto, dans un communiqué.

M. Kornmesser/ESO



L’équipe a utilisé un instrument sur le VLT de l’ESO nommé Espresso, qui analyse la lumière des étoiles traversant l’atmosphère d’une exoplanète. Sur la base des propriétés de la lumière des étoiles, il est possible de calculer à rebours le type d’atmosphère qu’elle a dû traverser avant d’atteindre l’analyseur, et donc de décoder quels éléments vivent dans cette atmosphère. À partir des résultats d’Espresso, les chercheurs ont confirmé l’existence d’éléments atmosphériques attendus tels que l’hydrogène, le magnésium, le sodium et le lithium.

Le baryum était le nouvel ajout – et il est particulièrement intrigant, selon les scientifiques, que le baryum atmosphérique ne soit pas seulement situé dans les boucliers de ces planètes. Il a été spécifiquement vu dans les couches supérieures de ces boucliers. Au contraire, il serait plus compréhensible que l’élément lourd existe dans les couches inférieures, potentiellement abaissé par son propre poids. Une étude de 2019 sur l’identification initiale de WASP-121 b par le télescope spatial Hubble, par exemple, note même comment la planète abrite un tas de métaux lourds dans sa basse atmosphère.

“La partie déroutante et contre-intuitive est : pourquoi y a-t-il un élément si lourd dans les couches supérieures de l’atmosphère de ces planètes ?” dit Azevedo Silva.

La réponse? Nous ne savons tout simplement pas encore. Ou comme le dit Demangeon, “pour le moment, nous ne savons pas quels sont les mécanismes”.

Nous avons encore un autre mystère d’exoplanète qui attend d’être résolu. Et peut-être que je pense à souhait, mais cela ressemble terriblement à un travail pour le nouveau jouet d’astronomie préféré de tout le monde : Le télescope spatial James Webb de la NASA. Seul le temps nous le dira.