Des scientifiques détectent des centaines de mystérieux sursauts radio rapides en provenance de l’espace

Les scientifiques du MIT ont détecté plus de 500 sursauts radio rapides, des éclairs super brillants de lumière invisible provenant d’une origine mystérieuse, à l’aide du nouveau télescope de l’expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène (CHIME) au cours de sa première année de fonctionnement. Les rafales radio rapides sont des éclairs d’ondes électromagnétiques — la lumière — dans la bande radio, qui éclatent pendant quelques secondes. Cependant, un tel éclair, en une milliseconde, libère une énergie équivalente à ce que le soleil produit en trois jours. Les scientifiques ont repéré ces incendies momentanés dans de nombreuses parties différentes de l’univers, y compris notre galaxie. Les astronomes pensent que ces sursauts proviennent de phénomènes astrophysiques très puissants et mystérieux. Selon les astrophysiciens, ces phénomènes ne sont pas si rares. « Si vos yeux pouvaient voir les flashs radio comme vous pouvez voir les flashs des appareils photo, vous les verriez tout le temps si vous leviez simplement les yeux », a déclaré Kiyoshi Masui, l’un des chercheurs et professeur adjoint de physique, dans un communiqué de presse par le MIT.

Les sursauts radio rapides ont été découverts pour la première fois en 2007 et malgré la capture de 140 d’entre eux, les scientifiques n’ont pas été en mesure de résoudre leur mystère et ils restent d’apparence imprévisible et d’origine inconnue. Cependant, le nouveau télescope a multiplié par cinq les phénomènes observés avec 535 nouvelles détections en une seule année – de 2018 à 2019.

« Avec toutes ces sources, nous pouvons vraiment commencer à avoir une idée de ce à quoi ressemblent les FRB dans leur ensemble », a déclaré Kaitlyn Shin, l’un des chercheurs et membre de CHIME, dans le communiqué de presse. Les chercheurs ont présenté le résultats lors d’une réunion de l’American Astronomical Society, le 9 juin.

Les scientifiques espèrent que le nouveau télescope les aidera bientôt à découvrir plus de propriétés des sursauts radio rapides et à en savoir plus sur les sources possibles dont ils proviennent.

