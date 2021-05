Des scientifiques des Émirats arabes unis injectent des chameaux immunisés avec Covid-19 à la recherche d’indices pour vaincre la pandémie

Les Arabes comptent sur les chameaux depuis des millénaires et continuent de le faire au 21e siècle, recrutant cette fois les animaux du désert dans la bataille contre le coronavirus.

Le chef du Laboratoire central de recherche vétérinaire des EAU, le Dr Ulrich Wernery, et son équipe ont choisi des dromadaires ou des chameaux à une bosse pour leurs expériences, car ils sont connus pour être immunisés contre Covid-19 et son prédécesseur, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient ( MERS). Contrairement aux humains et à certains autres animaux, ils n’ont tout simplement pas de récepteur de virus, que la maladie utilise comme passerelle vers les cellules.

«MERS-CoV, [camels] peuvent héberger mais ils ne tombent pas malades. Avec Covid-19, le virus ne peut pas se fixer aux cellules muqueuses des chameaux des voies respiratoires car le récepteur est absent ou terne ». Wernery a déclaré à Al Arabiya.



«Cela rend tout cela très intéressant. Outre les humains, les visons et les chats – petits et grands, comme les tigres et les lions – peuvent contracter Covid-19 et transmettre le virus à d’autres chats et aux humains et vice versa. Mais pas les chameaux.

Le scientifique a expliqué que des chameaux avaient été injectés avec le coronavirus mort afin qu’ils puissent produire des anticorps contre celui-ci. Les échantillons de sang de ces animaux faciliteront alors « Meilleurs tests pour le diagnostic de Covid-19, » il a dit.

«Nous espérons qu’un jour nous pourrons peut-être utiliser le sang – les anticorps – des chameaux pour traiter les humains contre les infections à Covid-19,» Déclara Wernery.

Covid-19 a déjà infecté plus de 153 millions de personnes et tué plus de 3,2 millions dans le monde. Et il s’est avéré que les animaux n’étaient pas immunisés contre la maladie. Pendant la pandémie, des rapports ont fait état de chats, de chiens, de singes, de tigres, de lions et d’autres malades et même mourant du virus. L’année dernière, le Danemark a dû abattre toute sa population de visons en raison d’une souche de coronavirus mutée.

Les origines exactes du coronavirus sont actuellement inconnues, mais l’un des scénarios probables envisagés par l’Organisation mondiale de la santé est que le virus a été transmis des chauves-souris à l’homme via un autre animal hôte.

