Des scientifiques démolissent la théorie des ours polaires et lancent un avertissement désastreux

Les scientifiques ont lancé un terrible avertissement quant à la survie des ours polaires, la théorie selon laquelle l’espèce pourrait s’adapter au réchauffement des températures a été abandonnée.

Alors que le changement climatique continue de mettre en danger les animaux qui dépendent de la glace, certains experts ont émis l’hypothèse qu’ils pourraient en fait s’adapter à une vie avec moins de glace. Ils pensent que l’espèce pourrait, avec le temps, commencer à adapter les caractéristiques de ses parents, le grizzly, et commencer à se reposer pendant de longues périodes ou à modifier son régime alimentaire pour se tourner vers des animaux terrestres.

Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Communications naturelles, suggère le contraire. Les scientifiques ont évalué 20 ours polaires pendant trois semaines au cours de l’été dans la région ouest de la baie d’Hudson, au Manitoba, au Canada. Tous ces ours polaires ont essayé différentes façons de conserver leur énergie, notamment en se reposant, en récupérant de la nourriture et en se nourrissant. Cependant, les scientifiques ont observé une perte de poids rapide chez chacun d’eux, soit environ 2,2 livres par jour.

“Nos résultats confirment des études antérieures qui ont indiqué que là où les ours polaires passent de longues périodes d’été à terre, ils perdront de plus en plus de poids à mesure qu’ils resteront à terre”, Karyn D. Rode, biologiste de la faune sauvage à l’Alaska de l’US Geological Survey. Centre des sciences, a déclaré Semaine d’actualités. “Comme cette perte de poids se produit avant que les femelles n’entrent dans leur tanière, elle est susceptible d’avoir un impact sur la reproduction.

« Même si la fonte estivale des glaces marines a amené les ours à passer l’été sur les côtes pendant de plus longues périodes dans de nombreuses parties de leur aire de répartition, il existe des zones de l’Arctique où la majorité des ours passent encore l’été sur la glace marine. aux carcasses de mammifères marins, comme les baleines, lorsqu’ils sont à terre, ce qui les aidera à compenser leur perte de poids. Mais dans la baie d’Hudson, où notre étude a eu lieu, les ours ne disposent pas actuellement de ce type de ressources marines à terre et sont susceptibles d’être affectés négativement par des activités à plus long terme. périodes sans glace.

Les ours polaires utilisent la glace pour chasser leur nourriture, qui comprend généralement des phoques et d’autres créatures marines. L’espèce a tendance à manger très peu pendant les mois d’été, lorsqu’il y a moins de glace. Toutefois, le réchauffement des températures devient de plus en plus courant tout au long de l’année.

Un ours polaire de la région de la Baie d’Hudson au Canada. Les scientifiques ont trouvé des preuves que l’espèce pourrait ne pas faire face au réchauffement des températures.

David McGeachy



Dans la baie d’Hudson, la glace commence à fondre vers avril et disparaît généralement complètement en juillet. Pendant cette période, les ours polaires migrent plus près du rivage. Ils retournent dans la baie d’Hudson lorsque les glaces reviennent.

Cependant, à mesure que le changement climatique s’intensifie, la glace de la baie d’Hudson ne revient pas aussi rapidement qu’avant.

“Aucune stratégie ne permettra aux ours polaires d’exister sur terre au-delà d’un certain laps de temps. Même les ours qui se nourrissaient ont perdu du poids au même rythme que ceux qui se sont couchés”, a déclaré Charles Robbins, directeur du Washington State University Bear Center et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un résumé des résultats. “Les ours polaires ne sont pas des grizzlis portant une blouse blanche. Ils sont très, très différents.”

Les ours polaires diffèrent des grizzlis par leur taille. Alors que les grizzlis peuvent atteindre 8 pieds de long et peser 800 livres, les ours polaires sont plus gros, atteignant environ 10 pieds de long et pesant 1 500 livres, selon l’étude. Cela signifie que maintenir leur énergie nécessite différentes techniques. Les phoques sont une source d’énergie riche et grasse, ce qui leur permet de conserver leur énergie.

Vue d’une caméra fixée au collier GPS d’un ours polaire dans la baie d’Hudson. Les scientifiques ont découvert que même si les ours polaires se reposaient et se nourrissaient pendant l’été, ils perdaient quand même beaucoup de poids.

Commission géologique des États-Unis et Université de l’État de Washington



En utilisant des colliers GPS sur les ours polaires, les scientifiques ont évalué comment ils chassaient lorsqu’il n’y avait aucun accès aux phoques. Ils ont également pesé les ours avant et après la période d’étude.

“Nos résultats suggèrent que les ours polaires ne peuvent pas modifier leur comportement ou leur énergie de manière à empêcher la perte de poids lorsqu’ils passent l’été sur terre et que, dans la plupart des cas, les ressources disponibles sur terre sont insuffisantes pour contrecarrer la perte de poids”, a déclaré Rode. Semaine d’actualités. “Dans notre étude, l’énergie qu’ils obtenaient en se nourrissant sur terre était annulée par l’énergie qu’ils utilisaient pour trouver et acquérir ces aliments.”

Ils ont découvert une gamme différente de comportements. Alors que certains ours polaires économisaient leur énergie en se reposant, d’autres continuaient à chercher de la nourriture sur terre. Les proies qu’ils mangeaient étaient généralement des oiseaux et des caribous, ainsi que des baies et des herbes, selon l’étude.

“Nous avons découvert une réelle diversité de comportements d’ours et, par conséquent, nous avons constaté une gamme variée de dépenses énergétiques”, a déclaré l’auteur principal Anthony Pagano, biologiste de la faune sauvage au programme de recherche sur les ours polaires de l’US Geological Survey et ancien chercheur postdoctoral de la WSU. dans un résumé des résultats.

“Les aliments terrestres leur ont apporté certains avantages énergétiques, mais en fin de compte, les ours ont dû dépenser plus d’énergie pour accéder à ces ressources.”

Même si certaines ourses passaient parfois 40 % de leur temps à se nourrir, les scientifiques ont constaté que cela ne leur donnait toujours pas suffisamment d’énergie.

Les scientifiques ont également enregistré trois ours polaires nageant 110 milles à travers la baie pour récupérer une carcasse de béluga et de phoque, mais ils ne pouvaient pas s’en nourrir pendant qu’ils nageaient et ils ne pouvaient pas les ramener au rivage.

Les scientifiques n’ont trouvé qu’un seul ours qui avait pris du poids, et ce, uniquement parce que cela s’était produit sur un mammifère marin mort qui s’était échoué.

