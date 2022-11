Des scientifiques demandent aux habitants de Niagara, en Ontario, de rechercher des morceaux de météores après la boule de feu du week-end

Une météorite d’un mètre de diamètre a illuminé le ciel du sud de l’Ontario tôt samedi matin avant de s’écraser dans le lac Ontario et le long du rivage de Grimsby, en Ontario, dans la région de Niagara.

L’atterrissage a maintenant des scientifiques demandant aux résidents de garder un œil sur les roches spatiales – qui pourraient avoir des milliards d’années.

L’Agence spatiale européenne a déclaré que ce n’est que la sixième fois qu’un météore, qui se transforme en météorite lorsqu’il tombe sur terre et se brise, est détecté bien avant l’impact par les systèmes mondiaux d’alerte aux astéroïdes.

Les systèmes ont pu dire aux scientifiques où et quand l’astéroïde allait frapper.

La météorite, étiquetée objet C8FF042 par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a frappé le lac Ontario vers 3 h 30 samedi matin.

« Occurrence rare dans le sud de l’Ontario »

Des gens du sud de l’Ontario, de Toronto à Brantford, ont aperçu la météorite. Certains ont partagé des images de caméras de sécurité à domicile sur les réseaux sociaux au cours du week-end, montrant qu’elles prenaient feu et illuminaient le ciel nocturne.

D’autres ont dit avoir entendu un bruit fort à cette époque, ce que les chercheurs de CBC ont dit être un bang sonique, fait alors que la météorite voyageait plus vite que la vitesse du son.

Voici une vue plein écran de la brillante #fireball sur #SOnt vers 3h26 HNE, le 19/22 novembre. @esaoperations dit l’astéroïde d’environ 1 m #C8FF042 est désormais le 6ème repéré avant l’impact.#meteor #space #Toronto @TourCNTower

(Crédit @EarthCam) pic.twitter.com/2e3lkfVhbG —@ScottWx_TWN

Peter Brown, professeur de physique à l’Université Western de London, en Ontario, est membre du Western Meteor Physics Group (WMPG), qui étudie les météores à l’aide de caméras.

“Nous avons un réseau de caméras dans le sud de l’Ontario et le sud du Québec et le réseau surveille constamment le ciel nocturne”, a-t-il déclaré, ajoutant que son groupe d’observation des météores compte environ 20 caméras dirigées vers le ciel.

Brown a déclaré que l’objectif de WMPG était de capturer des images de “météores brillants qui produisent des boules de feu”, comme celui qui a atterri dans le lac Ontario au cours du week-end.

Il a dit que WMPG avait capturé le météore sur 12 de leurs caméras, et qu’il était aussi “brillant que la lune” et qu’il aurait pu être vu dans la majeure partie du sud de l’Ontario, dans des endroits où les nuages ​​ne le bloquaient pas.

Brown a déclaré que son groupe détecte “plusieurs météores assez brillants par nuit”, mais que des objets de cette taille – ce qui crée la boule de feu – ne frappent la terre que quelques fois par semaine et sont rarement documentés dans le sud de l’Ontario, a-t-il déclaré.

Boule de feu brillante au-dessus du sud de l’Ontario hier soir à 3 h 26 causée par l’impact de l’astéroïde 2022WJ1. Cet astéroïde de taille inférieure à un mètre (l’un des plus petits NEA jamais détectés) a produit une boule de feu spectaculaire, même s’il était nuageux à de nombreux endroits. Vidéo du réseau de météores de Western : pic.twitter.com/e5LkY7qWw4 —@pgbrown

“La boule de feu n’était visible que dans le sud de l’Ontario, mais il y avait un réseau mondial de télescopes et d’observateurs capables de suivre l’objet à mesure qu’il arrivait”, a-t-il déclaré, ajoutant que le réseau de télescopes suivant le météore du monde entier sera aider à faire progresser la science du suivi des météores.

“Nous espérons que les gens vont … commencer à chercher ces roches. Les scientifiques sont très intéressés à pouvoir obtenir des échantillons de ces roches”, a-t-il déclaré.

Les roches de l’espace sont “figées dans le temps” et “importantes”

Kim Tait est la conservatrice de la minéralogie, des météorites et des pierres précieuses au Musée royal de l’Ontario (ROM) et une ancienne résidente de Hamilton.

Tait a déclaré qu’elle encourageait les personnes vivant près de l’endroit où le météore a frappé à Niagara à garder un œil sur les morceaux de roche spatiale et à envisager de faire don de leurs découvertes au ROM, pour que Tait et son équipe les étudient.

“Beaucoup de roches de l’espace ont 4,5 milliards d’années”, a-t-elle déclaré.

“Sur Terre, nous avons une planète tellement dynamique qui se recycle tout le temps, qui a du vent et de la pluie et toutes ces différentes caractéristiques qui changent les roches. Mais ces [meteor] les roches sont figées dans le temps depuis la toute première partie de notre système solaire”, a déclaré Tait.

Les résidents des régions de Virgil, McNab et Port Weller de Niagara devraient garder un œil sur les morceaux du météore, qui est tombé tôt samedi matin. Les chercheurs disent que les chasseurs de pierres peuvent dire s’il s’agit d’un morceau du météore par son poids, sa couleur et son magnétisme. (Western Meteor Physics Group/CBC News Graphics)

Brown a déclaré que les chasseurs de roches peuvent dire s’il s’agit d’un morceau du météore par son poids, sa couleur et son magnétisme.

“Les météorites sont généralement assez lourdes pour leur taille. Elles sont de haute densité, elles sont généralement magnétiques, donc un aimant s’y colle généralement”, a-t-il déclaré.

“Ils ont souvent une croûte extérieure qui est noire, tout comme la croûte noire d’un vaisseau spatial qui traverse l’atmosphère. La sorte de rentrée fait fondre la partie extérieure de la météorite.”

Brown a déclaré en particulier que les résidents des régions de Virgil, McNab et Port Weller à Niagara devraient garder un œil sur les morceaux du météore.

“Malheureusement, c’était un week-end enneigé et les choses se sont enterrées assez rapidement”, a déclaré Tait.

“Si tout le monde pouvait jeter un coup d’œil sur les propriétés autour du lac, ce serait incroyable.”

Les météorites ont souvent une croûte extérieure noire, disent les chercheurs. Celui-ci a été offert au Musée royal de l’Ontario après être tombé au-dessus de la Saskatchewan en 2008. Il pèse 34,9 grammes. (Soumis par le Musée royal de l’Ontario)

Tait a déclaré que quiconque trouve les morceaux du météore peut décider s’il veut le garder ou en faire don au ROM, mais elle espère qu’il contactera au moins le département d’histoire naturelle du musée pour qu’un scientifique vienne évaluer les roches.

“Dans certains cas, les gens aiment les garder et je respecte totalement [that] et comprendre », a-t-elle dit.

“Mais chaque fois que nous en ouvrons un, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Je pense donc que chaque rocher de l’espace est vraiment important.”