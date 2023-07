Des scientifiques découvrent une pépinière de poulpes rares et florissantes – et peut-être une nouvelle espèce

Comme ça arrive6h30Des scientifiques découvrent une pépinière de poulpes rares et florissantes – et peut-être une nouvelle espèce

Beth Orcutt n’oubliera jamais le moment où elle a vu un bébé poulpe éclore en haute mer.

La scientifique marine codirigeait une expédition du Schmidt Ocean Institute pour étudier les profondeurs de l’océan au large du Costa Rica à l’aide d’un véhicule télécommandé, lorsque son équipe a vu le petit mollusque émerger.

Ils ne cherchaient pas des bébés poulpes. En fait, jusqu’à ce moment, les scientifiques ne savaient pas s’il était possible pour un embryon de poulpe de survivre dans un environnement aussi inhospitalier.

« C’était très, très excitant », a déclaré Orcutt, scientifique principal au Bigelow Laboratory for Ocean Sciences dans le Maine. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « Toute la salle de contrôle a éclaté d’excitation. »

L’expédition a confirmé l’existence de deux pépinières de poulpes en bonne santé – une dans une zone appelée Dorado Affleurement et une autre à environ 30 milles marins – où des dizaines de femelles se rassemblent pour couver leurs œufs près des évents hydrothermaux.

Les découvertes doublent le nombre de pépinières de poulpes connues des scientifiques, remettent en question les hypothèses précédentes sur la façon dont les créatures se reproduisent et soulignent l’importance des évents sous-marins et des suintements pour le développement de la vie marine.

De plus, les pieuvres qui se reproduisent au Costa Rica pourraient appartenir à une espèce jusque-là non identifiée.

REGARDER | Les scientifiques ont peut-être découvert une nouvelle espèce de poulpe près du Costa Rica :

Pas si solitaire, après tout

Le zoologiste Michael Vecchione, qui n’a pas participé à l’expédition, affirme que les découvertes de pépinières de poulpes ont été controversées dans la communauté des sciences marines.

C’est parce que les pieuvres, dit-il, sont des créatures solitaires. Ils passent la majeure partie de leur vie seuls, et jusqu’à il y a environ une décennie, ils n’avaient été observés qu’en train de couver et d’éclore leurs œufs seuls.

Mais ce récit a été remis en question lorsque les scientifiques ont rencontré pour la première fois un groupe de plus de 100 pieuvres femelles couveuses à l’affleurement de Dorado en 2013.

À l’époque, les scientifiques n’ont vu aucun embryon viable dans les œufs de pieuvre, et une autre visite un an plus tard a donné les mêmes résultats.

« Il y avait des spéculations selon lesquelles les octopodes avaient fait une terrible erreur, les amenant à croire que l’environnement n’était pas propice au développement des œufs », a déclaré Vecchione, le conservateur des céphalopodes au Musée national d’histoire naturelle de Washington, DC, à CBC.

Des scientifiques à bord du navire de recherche Falkor surveillent la vie marine en haute mer au large des côtes du Costa Rica à l’aide d’un véhicule télécommandé. (Alex Ingle/Schmidt Ocean Institute)

Lorsque Orcutt et l’équipe d’expédition sont retournés à l’affleurement de Dorado cette année, ils s’attendaient à trouver plus d’œufs, mais pas de bébés.

« Nous avons été très surpris lorsque nous avons vu non seulement des embryons, mais aussi de vrais bébés naître », a-t-elle déclaré.

Non seulement l’équipe a confirmé que la pépinière de Dorado Outcrop est saine et fonctionnelle, mais elle a également découvert une autre pépinière de poulpes à environ 30 milles marins.

Il existe au moins deux autres pépinières de ce type connues des scientifiques – l’une trouvée sur le mont sous-marin Davidson au large de la Californie en 2018, et un autre découvert cet été au large de la côte ouest du Canada .

« Je pense qu’il est assez clair maintenant qu’il s’agit d’une stratégie de reproduction importante », a déclaré Vecchione.

Une pépinière de poulpes trouvée près d’un suintement froid au large de la Colombie-Britannique cet été a des dizaines de poulpes graneledone boreopacifica qui couvent leurs œufs. (Soumis par Cherisse Du Preez/Pêches et Océans Canada)

Les pépinières du Costa Rica et de Californie contiennent des membres du genre Muusoctopus.

Orcutt dit qu’ils ont pu collecter des spécimens des créatures lors de la récente expédition, et ils soupçonnent maintenant que ceux de Dorado Affleurement pourraient appartenir à une espèce de Muusoctopus.

S’ils ont raison, ce sera l’une des dizaines de nouvelles espèces découvertes lors d’expéditions en haute mer ces dernières années .

Une source de vie marine

La pépinière en Colombie-Britannique est située près d’un suintement froid, une fissure au fond de l’océan d’où s’échappent du sulfure d’hydrogène, du méthane et d’autres fluides et/ou gaz riches en hydrocarbures.

Les autres pouponnières sont situées à proximité des bouches hydrothermales, fissures du fond marin qui rejettent de l’eau chauffée par la géothermie.

« Nous pensons qu’une eau plus chaude permet aux œufs de se développer plus rapidement, et c’est pourquoi la pieuvre s’est adaptée pour vivre dans un environnement quelque peu stressant », a déclaré Orcutt.

Elle a noté que le mois dernier, une étude a révélé que certaines pieuvres et calmars font face au froid en modifiant leur corps au niveau moléculaire, éditant littéralement leur propre ARN .

« Nous apprenons vraiment que les poulpes ont beaucoup à nous apprendre sur la façon de survivre et de s’adapter. »

Les pieuvres ne sont pas la seule vie marine que l’expédition a trouvée près des évents. Des équipes en Colombie-Britannique et au Costa Rica ont également trouvé des pépinières de raies et d’autres créatures marines.

Verena Tunnicliffe, biologiste marine à l’Université de Victoria et titulaire d’une chaire de recherche du Canada en recherche océanique profonde, affirme que ces découvertes mettent en évidence le rôle important que jouent les évents sous-marins dans le maintien de la vie marine.

« Les évents et les suintements favorisent une productivité locale élevée qui en fait probablement une pépinière attrayante … pour l’éclosion des poulpes et des raies à nourrir », a-t-elle déclaré à CBC dans un e-mail.

« Ces animaux sont d’importants prédateurs supérieurs dans l’océan qui maintiennent une chaîne alimentaire équilibrée. Ainsi, la prise en compte du rôle des mesures de conservation dans le maintien de ces écosystèmes est importante. »

Beth Orcutt, scientifique principale au Bigelow Laboratory for Ocean Sciences dans le Maine, a co-dirigé l’expédition costaricienne. (Alex Ingle/Schmidt Ocean Institute)

Le Schmidt Ocean Institute indique que les scientifiques costaricains de l’expédition travaillent maintenant pour déterminer si les évents qu’ils ont étudiés devraient être désignés comme zones marines protégées afin de les protéger de la pêche et de l’exploitation minière en haute mer.

« Vous avez ces organismes vraiment uniques qui ont clairement une pépinière réussie. Et si quelque chose devait avoir un impact sur ces endroits, vous pourriez vraiment nuire à la capacité de survie de cette espèce », a déclaré Orcutt.

L’équipe retourne dans la région en décembre pour explorer davantage – et Orcutt dit qu’elle est ravie de voir ce qu’ils vont découvrir ensuite.

« Je suis sûre que nous allons trouver de nouvelles choses sympas », a-t-elle déclaré.