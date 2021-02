Les scientifiques craignent que des dizaines de morts inexpliquées dans un sanctuaire de chimpanzés éloigné en Sierra Leone, sur plus d’une décennie, puissent marquer une nouvelle génération de maladies zoonotiques qui pourraient atteindre les humains.

Depuis 2005, quelque 56 chimpanzés occidentaux en danger critique d’extinction sont morts subitement au sanctuaire de Tacugama en Sierra Leone après avoir soudainement développé des épisodes de problèmes neurologiques, de ballonnements intestinaux extrêmes, de vomissements et de diarrhée. Aucun traitement médical ne pourrait empêcher leur destin imminent.

Cette semaine, après cinq ans de recherche, les scientifiques pensent avoir identifié le coupable, «Syndrome neurologique et gastro-entérique épizootique» (ENGS) causée par une bactérie récemment découverte appelée Sarcina troglodytae.

La bactérie fait partie du genre Sarcina qui est déjà connu pour affecter les humains, provoquant une mort atrocement douloureuse.

Ce n’est pas surprenant, étant donné que les humains et les chimpanzés partagent 98,8% de notre constitution génétique collective, ce qui signifie que la menace d’un saut entre les espèces est claire et présente. Ebola et le VIH ont déjà fait ce saut «zoonotique» des primates aux humains, par exemple.

«Il y a très peu d’agents pathogènes qui infectent les chimpanzés sans infecter les humains et très peu d’agents pathogènes qui infectent les humains sans infecter les chimpanzés,» a déclaré le Dr Tony Goldberg, professeur d’épidémiologie à l’Université du Wisconsin-Madison, co-auteur de l’étude.

La bactérie Sarcina ventriculi se trouve parfois chez l’homme et peut prospérer peu de temps après la chirurgie, provoquant une maladie presque universellement mortelle connue sous le nom de gastro-entérite emphysémateuse dans laquelle de grandes quantités de gaz remplissent la paroi intestinale, à quel point la maladie a un taux de survie de presque zéro pour cent.

Les chercheurs craignent que le genre Sarcina ne contienne davantage d’espèces non identifiées qui menacent la santé des humains et des animaux.

Heureusement, la bactérie n’est pas contagieuse et est donc peu susceptible de provoquer une pandémie dans un proche avenir, bien que les chercheurs avertissent qu’une surveillance et une étude étroites sont nécessaires, car la vigilance des zoonoses est cruciale pour prévenir de futures catastrophes.

Goldberg a ajouté qu’il ne serait pas surpris si, «Rétrospectivement, nous reconnaissons que de nombreuses maladies humaines et animales que nous avons attribuées à d’autres choses sont en fait causées par des versions de cette bactérie.

