Des scientifiques découvrent une mystérieuse hormone qui améliore l’action de l’insuline

L’insuline est une hormone qui régule le taux de glucose (sucre) dans le sang. Il est produit par le pancréas et libéré dans la circulation sanguine lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, par exemple après un repas. L’insuline aide à transporter le glucose de la circulation sanguine vers les cellules, où il peut être utilisé comme source d’énergie ou stocké pour une utilisation ultérieure. L’insuline aide également à réguler le métabolisme des graisses et des protéines. Chez les personnes diabétiques, leur corps ne produit pas suffisamment d’insuline ou ne répond pas correctement à l’insuline, ce qui entraîne une glycémie élevée, qui peut entraîner de graves problèmes de santé si elle n’est pas traitée.

Plus de 500 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète et environ 2,6 milliards de personnes sont en surpoids. Un combat commun pour les deux cohortes est la performance sous-optimale de l’insuline – une hormone cruciale – dans leur corps par rapport à ceux qui sont en bonne santé et maintiennent un poids normal. Par conséquent, la compréhension des mécanismes qui influencent l’activité de l’insuline dans le corps humain constitue un objectif majeur pour les scientifiques, dans le but de concevoir des médicaments et des approches thérapeutiques innovantes.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs du Département de nutrition, d’exercice et de sport (NEXS) de l’Université de Copenhague ont étudié comment le GDF15 affecte la sensibilité à l’insuline chez les rongeurs.

Les chercheurs ont été les premiers à découvrir que le GDF15 améliore réellement la sensibilité des souris et des rats, les rendant ainsi plus aptes à réguler leur glycémie et à absorber l’énergie de leurs muscles. Le résultat, maintenant publié dans le célèbre Journal scientifique Métabolisme cellulaireaugmente notre compréhension générale de GDF15.

« Une sensibilité accrue à l’insuline est un indicateur important de la santé et essentielle pour éviter le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Le fait que nous puissions désormais démontrer un effet bénéfique du GDF15 chez les rongeurs ouvre des perspectives intéressantes », explique le professeur Erik Richter, auteur principal de l’étude.

Les rats gras perdent du poids, les rats maigres bénéficient d’une action améliorée de l’insuline

Entre autres choses, des études antérieures ont démontré que l’hormone faisait perdre du poids aux rongeurs obèses, car l’hormone agit comme un coupe-faim.

Dans cette étude, les chercheurs voulaient voir si les rongeurs maigres bénéficiaient de l’hormone GDF15, même s’ils ne perdaient pas de poids. Les expériences ont montré qu’une faible dose de GDF15 tous les deux jours, répartie à trois reprises, améliorait l’action de l’insuline.

« Comme des doses assez élevées de GDF15 sont nécessaires pour réduire l’appétit, nos rongeurs maigres n’ont pas perdu de poids avec les faibles doses que nous leur avons administrées. Cependant, leur sensibilité à l’insuline s’est améliorée. Il s’est avéré que c’était principalement le foie et les tissus adipeux qui augmentaient la sensibilité à l’insuline, et non les muscles, comme nous l’avions prévu », explique Richter.

Une sensibilité élevée à l’insuline est un bon indicateur de santé, car une diminution de la sensibilité à l’insuline – appelée résistance à l’insuline – met à rude épreuve la sécrétion d’insuline dans le pancréas et peut conduire, entre autres, à l’apparition d’un diabète de type 2.

La capacité de l’hormone à agir comme coupe-faim a également été testée chez l’homme – mais sans résultats aussi positifs, car les nausées étaient un effet secondaire. Cependant, des nausées sont également observées avec d’autres formulations coupe-faim. Il reste à étudier si le GDF15 augmente également la sensibilité à l’insuline chez l’homme.

De nombreux effets étranges sur le corps

L’hormone du stress GDF15 n’est pas inconnue des scientifiques car elle est sécrétée dans des états physiologiques très divers. Par exemple, les concentrations de GDF15 augmentent pendant l’activité physique, avec le vieillissement et chez les personnes en surpoids ou aux prises avec des maladies graves comme le cancer ou les maladies cardiaques. Chez les femmes enceintes, les niveaux de cette hormone sont 100 fois supérieurs à la normale. Plus une personne est en bonne forme physique, plus ses taux de GDF15 dans le sang au repos sont faibles.

On pourrait être tenté de considérer le GDF15 comme un biomarqueur inverse de l’état de santé général : plus le GDF15 est faible au repos, mieux c’est. Mais comme pour toutes les autres conditions physiologiques dans lesquelles cette mystérieuse hormone est impliquée d’une manière ou d’une autre, les chercheurs ne savent toujours pas exactement quel rôle joue le GDF15 :

« L’hormone se démarque parce qu’elle est sécrétée dans de nombreuses situations différentes sans que nous comprenions pleinement pourquoi et quel est son effet. D’une part, on constate qu’il améliore la sensibilité à l’insuline chez la souris, ce qui constitue un effet physiologique positif. Mais en même temps, c’est une hormone qui augmente sous différents types de stress. Nous devons étudier de manière plus approfondie la manière dont tout cela est lié exactement », conclut Erik Richter.

