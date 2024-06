Des scientifiques découvrent une molécule intestinale naturelle qui peut prévenir et traiter la grippe

Des chercheurs de l’Université d’État de Campinas au Brésil et de l’Institut Pasteur de Lille, en France, ont mené des expériences sur des souris et ont découvert que l’administration d’une substance spécifique réduisait à la fois la charge virale et l’inflammation chez les animaux infectés par la grippe. virus.

Selon une étude publiée dans la revue Microbes intestinauxdes chercheurs de l’Université d’État de Campinas (UNICAMP) à São Paulo, au Brésil, et de l’Institut Pasteur de Lille, en France, ont découvert qu’une molécule intestinale naturelle peut prévenir et même traiter la grippe.

Des expériences sur des souris ont montré une baisse des niveaux de la molécule indole-3-propionique acide (IPA) lors d’une infection par le virus grippal H3N2.

L’IPA des animaux infectés a été complétée par une version synthétique de la molécule, après quoi la charge virale et l’inflammation pulmonaire ont diminué.

« Ces résultats sont prometteurs et suggèrent que l’IPA pourrait à l’avenir être utilisée pour contribuer à prévenir ou traiter les infections par le virus de la grippe, à l’origine d’épidémies majeures. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats chez l’homme et comprendre le fonctionnement de l’IPA », a déclaré Marco Vinolo, co-dernier auteur de l’article et professeur à l’Institut de biologie (IB) de l’UNICAMP.

L’étude faisait partie du projet « Enquête sur les mécanismes moléculaires impliqués dans l’interaction entre les métabolites dérivés du microbiote et les cellules hôtes au cours de l’inflammation »qui est soutenu par la FAPESP et dont Vinolo est le chercheur principal.

Les résultats ci-dessus font suite à une série d’expériences sur des souris menées en France et dirigées par François Trottein de Pasteur-Lille. Les données ont ensuite été analysées à l’UNICAMP à l’aide d’outils bioinformatiques, et les résultats de cette analyse ont à leur tour inspiré d’autres expériences sur des animaux à Pasteur.

« Nous avons utilisé trois couches de données. La première a été obtenue par métagénomique, montrant quelles bactéries étaient altérées dans le microbiote intestinal après sept jours et 14 jours d’infection. Tous les ADN de ces bactéries a été analysée, alors que ce type d’étude n’analyse normalement qu’un morceau d’un gène qui identifie la bactérie. Notre analyse a montré non seulement espèces des bactéries mais aussi les gènes les plus présents et leurs fonctions respectives », a déclaré Vinicius de Rezende Rodovalho, deuxième auteur de l’article. L’étude a été menée alors qu’il était chercheur postdoctoral à l’IB-UNICAMP.

Les autres niveaux de données ont été obtenus par métabolomique, détectant les métabolites sécrétés par le microbiote intestinal et les marqueurs cliniques de la maladie tels que la charge virale et l’inflammation.

« Nous avons analysé ces ensembles de données de manière intégrée, créant ainsi un réseau de corrélations qui souligne le rôle important de l’IPA. Dans d’autres expériences menées sur cette base, nous avons complété les animaux avec une version synthétique de la molécule produite en laboratoire et avons observé que la supplémentation en IPA réduisait la charge virale et l’inflammation. Les résultats suggèrent que l’IPA a un potentiel significatif en tant que biomarqueur de la résistance à la grippe et cible pour les interventions basées sur le microbiome pour traiter la grippe », a déclaré Vinolo.

Supplément

L’IPA est produite par les bactéries intestinales lorsqu’elles métabolisent le tryptophane, un acide aminé essentiel présent dans les grains entiers comme le soja, le blé, le maïs, l’orge, le seigle, l’avoine et les graines de tournesol, ainsi que dans les produits d’origine animale comme le poisson, le bœuf, le porc, la volaille et les produits laitiers.

Des recherches menées par d’autres groupes ont déjà montré que la supplémentation en IPA améliore les troubles métaboliques, régule la glycémie, augmente insuline sensibilité et inhibe la synthèse lipidique et les facteurs inflammatoires dans le foie.

D’autres études ont mis en évidence le rôle joué par le tryptophane et l’IPA dans l’équilibre énergétique et le système cardiovasculaire, ainsi que leur utilisation potentielle pour aider à prévenir l’inflammation, l’obésité, le diabète, le cancer, l’hypertension, les maladies neurodégénératives et l’ostéoporose.

Compte tenu de son potentiel pour prévenir et combattre la grippe, les chercheurs ont déposé auprès de l’Union européenne un brevet sur cette utilisation de la supplémentation en IPA. D’autres études menant à des essais cliniques sont prévues.

«Nous étudions le rôle de l’IPA lors d’une infection par SRAS-CoV-2le virus qui cause COVID 19, et les résultats ont jusqu’à présent été similaires. Nous souhaitons également découvrir son fonctionnement lors d’infections bactériennes. Peu d’études ont été réalisées sur le lien entre le microbiote intestinal et la résistance systémique aux antibiotiques, et l’implication de l’IPA dans ce domaine pourrait également constituer une ligne de recherche fructueuse », a déclaré Rodovalho.

Référence : « La métagénomique shotgun et la métabolomique systémique ciblée mettent en évidence l’acide indole-3-propionique comme métabolite microbien intestinal protecteur contre l’infection grippale » par Séverine Heumel, Vinícius de Rezende Rodovalho, Charlotte Urien, Florian Specque, Patrícia Brito Rodrigues, Cyril Robil, Lou Delval , Valentin Sencio, Amandine Descat, Lucie Deruyter, Stéphanie Ferreira, Marina Gomes Machado, Adeline Barthelemy, Fabiola Silva Angulo, Joel. T Haas, Jean François Goosens, Isabelle Wolowczuk, Corinne Grangette, Yves Rouillé, Ghjuvan Grimaud, Marie Lenski, Benjamin Hennart, Marco Aurélio Ramirez Vinolo et François Trottein, le 6 mars 2024, Microbes intestinaux.

DOI : 10.1080/19490976.2024.2325067

La FAPESP a également soutenu l’étude en attribuant une bourse de doctorat à la co-auteure Patrícia Brito Rodrigues et en finançant son stage de recherche à Pasteur-Lille.