Des scientifiques découvrent une météorite rare de 17 livres, une roche spatiale inhabituellement lourde

L’Antarctique est un paradis pour les chasseurs de météorites. Des roches sombres se détachent sur le paysage pâle et enneigé et le climat sec contribue à les préserver. Une équipe de chercheurs est partie à la recherche de météorites en Antarctique et a découvert un prix rare : une météorite géante de 16,7 livres (7,6 kilogrammes).

Maria Valdès



La météorite était l’une des cinq recueillies par les chercheurs, qui ont entrepris le voyage fin décembre. “La taille n’a pas nécessairement d’importance lorsqu’il s’agit de météorites, et même de minuscules micrométéorites peuvent être incroyablement précieuses sur le plan scientifique, mais bien sûr, trouver une grosse météorite comme celle-ci est rare et vraiment excitant”, a déclaré le chercheur. Maria Valdès dit dans un déclaration du Field Museum mercredi.

Valdes estime qu’environ 45 000 météorites ont été trouvées en Antarctique au cours du siècle dernier, mais seulement une centaine d’entre elles ont la taille de 17 livres ou plus.

L’enthousiasme de l’équipe pour la découverte inhabituelle peut être vu sur une photographie où les chercheurs ont posé avec le rocher.

L’équipe de recherche a testé une nouvelle technique utilisant l’imagerie satellite pour repérer les sites de météorites. “Partir à l’aventure à la découverte de territoires inconnus, c’est passionnant, mais il fallait aussi composer avec le fait que la réalité du terrain est bien plus difficile que la beauté des images satellites”, explique Vinciane Debaille, étudiante en glaciologie à l’Université Libre de Bruxelles.

Alors que le calendrier de décembre plaçait l’équipe en Antarctique pendant l’été de la région, l’expédition a encore bravé les températures froides et les longues randonnées et randonnées en motoneige.

Les météorites sont destinées à être étudiées à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Chacun est une fenêtre sur le cosmos. “Plus la taille de l’échantillon de météorites est grande”, a déclaré Valdes, “mieux nous pouvons comprendre notre système solaire et mieux nous pouvons nous comprendre nous-mêmes.”