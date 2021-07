Des scientifiques découvrent une mer de fossiles enterrés vivants dans l’océan

La destruction de Pompéi a permis aux scientifiques modernes de découvrir la ville gréco-romaine sophistiquée figée dans le temps. Tout comme nous avons découvert Pompéi dans les années 1700, les scientifiques ont découvert des milliers de créatures marines enterrées vivantes au fond de l’océan. Neville Hollingworth a décrit le site situé au fond d’une carrière dans les collines des Cotswolds en Angleterre comme une « Pompéi jurassique ». Le site lui-même date d’il y a entre 199,6 millions et 145,5 millions d’années.

Selon Newsweek, le site comprend les restes fossilisés de nombreux échinodermes de l’ère jurassique, notamment des étoiles de mer et des concombres de mer. Eux, comme les dinosaures, ont été tués par une calamité naturelle inconnue et terrible.

Ces créatures n’ont même pas eu la chance de s’échapper. Même les oursins, qui peuvent ramper hors de la boue, étaient coincés. Tout a péri là où il vivait, a déclaré Neville Hollingworth selon un communiqué publié par le British Natural History Museum le 21 juillet.

Les scientifiques sur place ont provisoirement classé la tragédie comme une coulée de boue. Ce que nous avons est quelque chose de très révélateur d’une énorme coulée de boue, a déclaré la conservatrice du musée, Zoe Hughes, lors d’une interview avec la BBC. « Nous avons cette charmante petite écologie, et puis quelque chose d’horrible se produit. » Quoi qu’il en soit, il recouvrait tout sur son passage dans une boue épaisse, préservant les restes de ses victimes pendant des siècles.

En effet, le site a produit certains des spécimens d’échinodermes les mieux conservés jamais découverts au Royaume-Uni. L’équipage a découvert des nénuphars, des ophiures, des étoiles à plumes et des oursins en plus des étoiles de mer et des concombres de mer. Ils espèrent également découvrir de nombreuses nouvelles espèces parmi eux.

Ewin et ses collègues sont particulièrement ravis des fossiles de fleurs de mer et d’étoiles à plumes qu’ils ont découverts, dont beaucoup sont totalement intacts. Les nénuphars et les étoiles à plumes, qui font partie de la famille des crinoïdes, sont si rarement conservés que le musée n’en a que 25 exemplaires partiels dans sa collection. Selon l’annonce, les chercheurs ont découvert « plusieurs » spécimens intacts à l’endroit. Compte tenu de la prime disponible, il y en aura très certainement d’autres à venir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici