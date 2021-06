Des scientifiques découvrent une exoplanète dans un autre système solaire avec des températures semblables à celles de la Terre

Des scientifiques des Jet Propulsion Laboratories de la NASA et de l’Université du Nouveau-Mexique ont découvert une planète en dehors de notre système solaire qui est similaire à la Terre en termes de température. L’exoplanète, qui est plus grande que la Terre et plus petite que Neptune, est à environ 90 années-lumière de la Terre et peut contenir des nuages ​​dans son atmosphère. Les scientifiques sont ravis de rechercher de la vapeur d’eau dans l’atmosphère de la planète. La planète a été nommée ‘TOI1231 b’ mais les scientifiques aiment aussi l’appeler une sous-Neptune, étant donné sa taille. La planète est huit fois plus proche de son étoile par rapport à la distance de la terre au soleil. Cependant, son étoile est une étoile naine rouge, bien plus froide et moins brillante que le soleil, expliquant la température de la planète malgré sa proximité avec l’étoile. La planète boucle un cercle autour de son étoile en 24 jours.

Les astronomes ont utilisé les données photométriques du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), le télescope spatial de la NASA lancé en avril 2018. Les scientifiques ont utilisé une méthode appelée méthode de transit pour étudier les propriétés de l’exoplanète. La méthode compare la lumière provenant de l’étoile de la planète lorsque la planète se trouve dans la ligne de mire de l’étoile et du télescope. Pendant ce qu’on appelle la période de transit, la planète chevauche une fraction de l’étoile et bloque une certaine quantité de lumière provenant de l’étoile. Si une planète est grande, ce qui est vrai dans ce cas, elle bloque plus de lumière, ce qui permet aux scientifiques d’étudier plus facilement les propriétés de la planète.

« TOI-1231 b pourrait avoir une grande atmosphère d’hydrogène ou d’hydrogène-hélium, ou une atmosphère de vapeur d’eau plus dense », a déclaré Diana Dragomir, l’une des astronomes qui ont travaillé sur la découverte, dans un communiqué de presse publié par l’Université du Nouveau-Mexique. Les résultats sont acceptés par l’Astronomical Journal pour être publiés dans un prochain numéro.

