Des scientifiques découvrent une créature extraterrestre des profondeurs, nommez-la Dark Vador

Nos océans regorgent de créatures mystérieuses. A ce jour, après tant d’années de recherches et de découvertes, seule une très petite fraction de la vie aquatique nous est connue. Même après avoir connu tant de créatures et de poissons, nous, les humains, découvrons de nouvelles espèces toutes les quelques années.

Récemment, des scientifiques ont découvert une étrange créature des profondeurs de l’océan qui ressemble à une espèce extraterrestre. S’il ressemble un peu aux insectes que l’on trouve dans nos jardins de par ses nombreuses pattes, sa structure est très différente. Il a l’air si étrange que les scientifiques l’ont nommé “Darth Vader”.

Le genre Bathynomus est appelé le Dark Vador des mers en raison de sa ressemblance avec le casque du méchant emblématique. Comme les autres membres de son ordre, il a des yeux composés, sept segments corporels, deux paires d’antennes et quatre paires de mâchoires.

Le gigantisme en haute mer pourrait être la raison pour laquelle ces espèces sont si grandes. Ils peuvent atteindre plus de 30 cm et se trouvent généralement dans les parties les plus profondes de l’océan. Selon Big Think, les profondeurs où on les trouve le plus souvent se situent entre 950 et 1 260 mètres.

Le nom scientifique de cet isopode est Bathynomus Yucatanensis et il a été vu pour la première fois dans le golfe du Mexique. La peau du corps de cet isopode est dure et de couleur jaune clair. La colonne vertébrale peut être vue dépassant de sa queue.

Environ 20 espèces de cette famille ont été découvertes à ce jour. Les crevettes, les crabes et les crevettes sont ses parents. Un groupe de scientifiques l’a découvert pour la première fois en 1879, mais des recherches approfondies sur les isopodes n’ont commencé que des années plus tard. Les plus gros isopodes sont l’espèce Bathynomus giganteus. Ils attendent généralement que leur nourriture tombe des niveaux supérieurs de l’océan. Ce sont des charognards et ne sont pas aussi dangereux qu’ils en ont l’air.

