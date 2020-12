Lorsqu’un animal est enterré sous le sol, son corps se décompose. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert le corps intact d’une femelle loup qui est morte il y a 57 000 ans dans la fonte du pergélisol.

Le loup était peut-être dans sa tanière au Yukon canadien et il s’est effondré, entraînant la mort de l’animal. Le corps a gelé et a fini par rester intact au fil des ans.

La carcasse du loup a été découverte à l’origine par un mineur d’or. Certains chercheurs ont mené une étude sur le loup et sont tombés sur des choses intéressantes.

Julie Meachen, l’auteur principal de l’étude, a déclaré Interne du milieu des affaires que tous les tissus mous du loup étaient intacts et même sa fourrure, mais ses yeux manquaient. Les chercheurs ont nommé le loup Zhur. «Les yeux sont très mous et gélatineux, ils sont donc la première chose à se désintégrer lorsqu’un animal meurt. Les yeux sont ouverts aux éléments et aux bactéries, et ils se sont probablement desséchés rapidement, c’est pourquoi ils ont semblé si ratatinés et semblent complètement absents », a déclaré Meachen.

Au cours de leur étude, les chercheurs ont réalisé des radiographies du squelette du loup pour examiner des échantillons de sa fourrure et de l’émail dentaire. Leurs recherches visaient également à analyser à quoi ressemblait la Terre à une époque où il faisait beaucoup plus froid. La recherche a tenté de creuser profondément dans la vie des anciens loups – ce qu’ils mangeaient et comment ils vivaient.

En examinant le corps de l’animal, les chercheurs ont découvert que ses os n’étaient pas encore complètement développés, ce qui les a aidés à déterminer l’âge. Les chercheurs ont révélé que le loup n’avait que sept semaines lorsqu’il est mort. Son corps ne pesait que 1,5 livres et mesurait plus d’un pied.

Ils ont appris que le loup était une femelle car ses organes génitaux étaient parfaitement préservés. L’analyse de l’émail de ses dents a révélé que le régime alimentaire de sa famille était composé de poisson – peut-être du saumon – de la rivière Klondike à proximité.

L’examen de son régime alimentaire a aidé les scientifiques à conclure qu’il n’était pas mort de faim, mais qu’il était mort en raison de l’effondrement de sa tanière.

Afin de comprendre la différence entre les loups anciens et les loups modernes, les chercheurs ont comparé l’ADN de Zhur avec les loups existants. Cette comparaison a révélé une relation entre le chiot momifié et les loups gris modernes d’Amérique du Nord. Il a également été constaté que le chiot était lié à d’anciens loups gris qui vivaient autrefois en Eurasie.