Des scientifiques découvrent un virus mortel appelé superver

Un nouveau virus Les scientifiques de Rutgers ont découvert que les vers géants pouvaient être tués grâce à la cryomicroscopie électronique, offrant ainsi des informations sur l’identification des agents pathogènes et la gestion potentielle des épidémies.

Des scientifiques de l’Université Rutgers-New Brunswick ont ​​découvert un virus qui a provoqué une extinction à l’échelle nationale de supervers, qui constituent un aliment de base pour de nombreux animaux de compagnie et sont de plus en plus utilisés comme source de protéines alternative pour les humains. Avec cette découverte, rapportée dans un récent Cellule article, ils ont conçu une méthode pour rechercher et identifier les virus et les agents pathogènes émergents chez les plantes, les animaux et les humains.

Techniques de recherche innovantes en virologie

En utilisant des carcasses de coléoptères hachées formant une bouillie et un microscope électronique refroidi à l’azote liquide, les scientifiques ont découvert ce qu’ils ont appelé le virus du dépérissement noir de Zophobas morio. Le nom est dérivé de l’effet mortel du virus sur une espèces du ténébrion, Zophobas morio, originaire des régions subtropicales, en particulier au stade larvaire immature de l’insecte lorsqu’il sort de ses œufs sous forme de gros supervers bruns. Cette espèce a été nommée « superver » parce que ses larves sont plus grosses, mesurant environ 5 cm de long, que celles de toutes les autres espèces cultivées pour l’alimentation animale.

Décrypter le mystère du super ver

Jason Kaelber, auteur de l’étude et professeur associé de recherche à l’Institute for Quantitative Biomedicine (IQB) de Rutgers-New Brunswick, a travaillé avec Judit Penzes, première auteure de l’étude et associée postdoctorale à l’IQB.

« Judit cherchait à identifier la raison pour laquelle les éleveurs de coléoptères perdaient toutes leurs colonies de supervers à cause d’une maladie mortelle et je cherchais à développer des moyens de découvrir de nouveaux virus qui ne dépendent pas de ADN ou ARN « Nous avons réussi à découvrir le virus qui a balayé le pays et tué les supervers », a déclaré Kaelber.

L’enquête scientifique a commencé il y a plus d’un an, lorsque Penzes, une virologiste moléculaire, a été contactée par des propriétaires d’élevages de coléoptères dont les supervers mouraient mystérieusement à un rythme alarmant. Penzes était déjà bien connue dans le secteur en raison de travaux antérieurs où elle avait isolé un virus qui tuait les grillons, un autre aliment populaire pour les animaux de compagnie.

Techniques d’investigation en laboratoire

Elle a commencé par collecter des vers géants dans des animaleries du New Jersey. « Chaque fois que j’allais dans une animalerie, je me rendais immédiatement au rayon des insectes nourriciers, j’ouvrais les contenants et je regardais les vers », dit-elle. « Ils étaient tous infectés. J’ai dit aux propriétaires des magasins ce que je voyais que je faisais des recherches sur ce virus et j’ai demandé si je pouvais avoir le contenant. Ils ont immédiatement accepté. Ils m’ont dit d’en prendre autant que je voulais. »

Elle est retournée dans son laboratoire, a pris un mixeur Magic Bullet, y a mis les carcasses de vers et les a mixées à grande vitesse. Le processus a créé une bouillie de jus de coléoptère qu’elle a prélevée et traitée à l’aide d’une méthode de purification des virus qui sépare le virus en raison de sa densité. Dans l’étape finale, elle a fait briller une lumière fluorescente sur le tube à centrifuger et le virus s’est illuminé en bleu.

« J’ai dit : ‘Je t’ai eu’ quand je l’ai vu », a déclaré Penzes. « J’ai alors su que c’était effectivement un virus. »

Cryo-microscopie électronique et identification des agents pathogènes

Ensuite, Penzes a travaillé avec Kaelber, un collègue microscopiste électronique, pour examiner le virus à l’aide d’un microscope cryoélectronique, qui permet une vue tridimensionnelle du virus, y compris de son intérieur.

« Vous prenez un virus, une protéine, une cellule, etc., et vous le congelez si rapidement que l’eau se solidifie sans se transformer en cristaux de glace », a déclaré Kaelber. « Nous pouvons réellement déterminer ce que sont les acides aminés acide « La séquence de la protéine se fait sans analyser l’ADN, et simplement en regardant cette structure 3D, car nous avons une résolution très nette. »

Ils ont comparé la structure de la protéine avec toutes les protéines connues en utilisant la base de données de la Protein Data Bank hébergée à Rutgers et ont découvert qu’elle est similaire à un virus affectant les cafards, mais pas identique, et fait partie d’une famille de virus animaux connus sous le nom de parvovirus.

« C’est une nouveauté, différente de tout ce qui a été séquencé ou imagé auparavant », a déclaré Penzes.

Applications et implications futures

Les scientifiques sont également reconnaissants envers les éleveurs de vers géants de tout le pays qui ont envoyé volontairement des échantillons, une fois que l’étude a été connue. « L’empressement des éleveurs à nous aider dans nos recherches sur le virus a joué un rôle énorme dans la publication de cette étude », a déclaré Penzes.

Cet effort, a déclaré Kaelber, a fourni une « preuve de concept » selon laquelle la cryomicroscopie électronique peut être utilisée pour découvrir et caractériser directement de nouveaux agents pathogènes.

« À l’avenir, si une épidémie vraiment importante se déclare, nous allons vouloir utiliser tous les outils possibles pour voir ce que nous pouvons trouver », a déclaré Kaelber. « Nous aimerions que la cryomicroscopie électronique diagnostique soit systématique, de sorte que, lorsqu’une maladie infectieuse inconnue se déclare, nous ayons de nombreuses options pour identifier l’agent causal le jour même. »

Progrès dans les techniques de diagnostic

La cryomicroscopie électronique a gagné en popularité ces dernières années, devenant une méthode plus répandue pour l’analyse 3D d’échantillons connus. Cependant, les travaux de Rutgers représentent la première fois que la méthode a été utilisée sur un pathogène inconnu.

Remarques finales sur l’impact de la recherche sur les virus

Après avoir découvert le virus, les chercheurs ont testé un moyen de protéger le Z. morio Les coléoptères sont protégés contre les maladies en injectant un virus étroitement apparenté provenant d’une autre espèce et qui ne provoque pas de symptômes. Ils développent actuellement un vaccin basé sur ces travaux.

« Cette découverte est importante pour deux raisons », a déclaré Kaelber. « Tout d’abord, les éleveurs de coléoptères peuvent utiliser ces informations pour protéger leurs colonies et comprendre quelles mesures seront efficaces ou inefficaces pour gérer l’épidémie. Ensuite, l’épidémie de coléoptères a été un test en conditions réelles de la technologie qui, nous l’espérons, pourra être utile pour enquêter rapidement sur de futures épidémies chez les humains, les plantes ou les animaux. »

Les scientifiques Martin Holm du Rutgers Institute for Quantitative Biomedicine et Samantha Yost de REGENXBIO Inc., à Rockville, dans le Maryland, sont également les auteurs de l’étude.

Référence : « Découverte par cryo-EM d’un parvovirus pathogène provoquant une mortalité épidémique par maladie du dépérissement noir chez les coléoptères d’élevage » par Judit J. Penzes, Martin Holm, Samantha A. Yost et Jason T. Kaelber, 28 août 2024, Cellule.

DOI: 10.1016/j.cell.2024.07.053