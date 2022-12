Des scientifiques découvrent un “trésor enfoui” dans l’image du télescope stellaire Webb de la NASA

Grâce au télescope spatial James Webb très avancé de la NASA, les astronomes examinent de plus près l’une des premières images les plus fascinantes de l’observatoire et s’émerveillent de ce qu’ils ont découvert.

Les scientifiques ont pointé les instruments infrarouges de Webb vers les soi-disant “falaises cosmiques” dans le Nébuleuse massive de la Carène et, plus précisément, l’amas d’étoiles NGC 3324. Les images résultantes faisaient partie du tout premier lot d’observations que nous avons vues du nouveau télescope en juillet, mais maintenant les chercheurs ont analysé les données de plus près et ont trouvé une récolte d’étoiles nouveau-nées dans un stade de développement rarement vu.

Le télescope Hubble a observé ce coin de l’univers dans le passé, mais les yeux infrarouges de Webb lui permettent de voir à travers les nuages ​​de poussière et de gaz pour la première fois pour découvrir des dizaines de jets énergétiques de matière provenant des jeunes étoiles.

“Des jets comme ceux-ci sont des panneaux indicateurs pour la partie la plus excitante du processus de formation des étoiles. Nous ne les voyons que pendant une brève fenêtre de temps lorsque la protoétoile s’accrétise activement”, a-t-il ajouté. a expliqué le chercheur Nathan Smith de l’Université de l’Arizona, dans un communiqué.

Comparaison des images des télescopes spatiaux Hubble et James Webb : voyez la différence Voir toutes les photos



Cette fenêtre n’est que de quelques milliers d’années sur les plusieurs millions qu’il faut à une étoile pour se former complètement. C’est un peu comme si Hubble nous avait permis d’espionner une pépinière stellaire à travers le cosmos, mais Webb a laissé les astronomes ouvrir les portes de cette pépinière pour avoir un aperçu de la façon dont les nouveau-nés à propulsion nucléaire à l’intérieur grandissent et se développent.

Smith est co-auteur d’un article décrivant la découverte publié ce mois-ci dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

“Dans l’image publiée pour la première fois en juilletvous voyez des indices de cette activité, mais ces jets ne sont visibles que lorsque vous vous lancez dans cette plongée profonde – en disséquant les données de chacun des différents filtres et en analysant chaque zone seule “, a ajouté le membre de l’équipe Jon Morse de CalTech. ” C’est comme trouver Trésor enfoui.”

Les chercheurs affirment que cette découverte pourrait initier une nouvelle ère de meilleure compréhension de la façon dont les étoiles comme notre soleil se forment et comment tout le rayonnement de la formation des étoiles affecte à son tour le développement des planètes voisines.

Ce sont toutes des connaissances incroyablement utiles pour décider où concentrer notre recherche d’autres mondes semblables à la Terre qui pourraient abriter la vie.