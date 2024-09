Des scientifiques découvrent un réseau cérébral deux fois plus grand chez les patients souffrant de dépression : ScienceAlert

Plus nous en savons sur la façon dont dépression Plus la dépression s’installe dans le cerveau, mieux nous pouvons la prévenir et la traiter, et de nouvelles recherches ont identifié un réseau cérébral qui semble avoir deux fois sa taille habituelle chez la plupart des personnes souffrant de dépression.

On l’appelle le réseau de saillance frontostriatale, et bien que les fonctions de cette région du cerveau ne soient pas entièrement comprises, elle a déjà été a été lié pour récompenser le traitement et le filtrage des stimuli externes.

Les chercheurs à l’origine de l’étude, dirigée par une équipe de Weill Cornell Medicine à New York, pensent que la découverte pourrait aider au développement de futurs traitements – peut-être ceux qui ciblent ce réseau cérébral spécifique.

« Nous avons constaté que le réseau de saillance frontostriatale est presque doublé dans le cortex de la plupart des individus souffrant de dépression », écrire les chercheurs dans leur article publié.

« Cet effet était reproductible dans plusieurs échantillons et causé principalement par des changements de frontières du réseau, avec trois modes distincts d’empiètement se produisant chez différents individus. »

Cela suggère que le réseau de saillance frontostriatale peut s’immiscer dans un espace qui est habituellement le domaine d’autres réseaux fonctionnels. De tels déplacements de frontières ont déjà été trouvé être hérité génétiquement.

La recherche est remarquable pour son utilisation de cartographie fonctionnelle de précisionune approche relativement nouvelle qui donne aux chercheurs un aperçu plus détaillé de chaque cerveau individuel et de la façon dont il est organisé.

Une analyse initiale des scanners cérébraux de 57 individus, d’un âge moyen de 41 ans, comparés à 37 témoins sains a permis d’identifier l’expansion du réseau de saillance frontostriatale. Ces résultats ont ensuite été étayés par des comparaisons avec des ensembles de données plus vastes.

D’autres tests effectués sur un groupe plus restreint pendant un an et demi, ainsi que des données d’imagerie cérébrale de 114 enfants recueillies avant et après un diagnostic de dépression, ont également montré des résultats similaires à ceux du groupe initial.

« L’expansion du réseau de saillance était stable au fil du temps, non affectée par l’état d’humeur et détectable chez les enfants avant l’apparition de la dépression plus tard dans l’adolescence », écrire les chercheurs.

Le fait que l’expansion du réseau de saillance frontostriatale ait été perceptible chez les enfants avant que la dépression ne soit diagnostiquée suggère qu’il s’agit d’un facteur de risque et d’un contributeur possible à la dépression, plutôt que de quelque chose qui se produit à cause de celle-ci.

Toutefois, les chercheurs soulignent également que ce domaine de recherche n’en est qu’à ses débuts : des données provenant de groupes d’individus plus larges et plus diversifiés devront être collectées, sur des périodes plus longues, pour déterminer le lien entre ce réseau cérébral particulier et la dépression.

Ce qui est encourageant, c’est que les chercheurs continuent de découvrir comment la dépression et ses traitements provoquent des changements dans le cerveau. Nous savons qu’une multitude de facteurs sont impliqués, de l’environnement à la génétique, mais nous avançons progressivement vers de nouvelles réponses et de meilleurs traitements.

« Ces résultats identifient une topologie de réseau cérébral de type trait qui peut conférer un risque de dépression et des changements de connectivité dépendants de l’état d’humeur dans les circuits frontostriataux qui prédisent l’émergence et la rémission des symptômes dépressifs au fil du temps », écrire les chercheurs.

La recherche a été publiée dans Nature.