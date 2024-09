Des scientifiques découvrent un nouvel orthonairovirus chez un homme mordu par une tique en Chine

Crédits : Unsplash/CC0 Domaine public



UN rapport de cas publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre décrit un orthonairovirus non identifié auparavant, surnommé virus des zones humides (WELV), chez un homme mordu par une tique dans un parc de zones humides en Mongolie intérieure, en Chine, en 2019.

Après avoir isolé le virus du patient index, une équipe dirigée par des chercheurs de l’Institut de microbiologie et d’épidémiologie de Pékin a mené une surveillance pour déterminer la prévalence de l’infection par le WELV parmi les patients hospitalisés présentant de la fièvre et des antécédents de piqûre de tique.

Le patient index était un homme de 61 ans hospitalisé en juin 2019 après avoir développé de la fièvre et un dysfonctionnement de plusieurs organes suite à une morsure de tique cinq jours plus tôt et dont la capacité à provoquer une maladie chez la souris a été étudiée.

Le WELV, un membre du genre orthonairovirus de la famille des Nairoviridae, est le plus étroitement lié au génogroupe orthonairovirus Hazara transmis par les tiques, qui comprend le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, ont noté les auteurs.

Virus détecté chez d’autres patients, tiques, animaux

Dix-sept patients de quatre régions de Chine présentaient des symptômes non spécifiques tels que fièvre, étourdissements, maux de tête, malaise, douleurs musculaires, arthrite et maux de dos et parfois, avec des pétéchies (taches sur la peau ou les muqueuses dues à des saignements capillaires), un gonflement localisé des ganglions lymphatiques et des symptômes neurologiques.

Le diagnostic de WELV a été posé par RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase avec transcription inverse). Les résultats d’analyse les plus courants étaient une leucopénie (faible taux de globules blancs), une thrombocytopénie (faible taux de plaquettes sanguines) et des taux plus élevés de d-dimères (indiquant des caillots sanguins) et de lactate déshydrogénase (indiquant des lésions tissulaires ou organiques).

L’analyse du sérum de huit patients guéris a révélé une concentration quatre fois plus élevée d’anticorps spécifiques au virus WELV que ceux observés dans les échantillons prélevés lors d’une infection aiguë. Une enquête sur le terrain a permis de découvrir l’ARN du virus WELV chez cinq espèces de tiques, ainsi que chez des moutons, des chevaux, des porcs et des zokors de Transbaïkalie (un type de rongeur) prélevés dans le nord-est de la Chine.

Le virus WELV isolé du patient index et des tiques a montré des effets cytopathiques (provoquant des modifications structurelles des cellules) dans les cellules tapissant la veine ombilicale humaine. L’injection du virus dans l’abdomen de souris et de hamsters a entraîné une infection, des lésions cérébrales et la mort.

Les chercheurs ont déclaré que la tique Haemaphysalis concinna peut transmettre le WELV à un animal, qui le transmet ensuite à sa progéniture par les ovaires.

« Les premiers symptômes de l’infection par le WELV se manifestent par une maladie non spécifique, ce qui nécessite un diagnostic différentiel avec d’autres maladies transmises par les tiques », ont écrit les chercheurs. « L’amélioration de la surveillance et de la détection des orthonairovirus émergents permettra de mieux comprendre l’effet de ces virus sur la santé humaine. »

Plus d’informations :

Xiao-Ai Zhang et al., Un nouvel orthonairovirus associé à une maladie fébrile humaine, Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre (2024). DOI: 10.1056/NEJMoa2313722

Fourni par l’Université du Minnesota