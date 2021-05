Des scientifiques découvrent un nouveau type d’aurores vertes à partir d’une vidéo de 19 ans

Le 15 mars 2002, David Knudsen, avec son groupe du département de physique de l’Université de Calgary, cherchait des lumières polaires dans le ciel nocturne de Churchill, une ville du nord du Canada. Même si les prévisions avaient annoncé un ciel dégagé, aucune aurore verte magique n’était à la vue des physiciens. Cependant, ils avaient également une caméra vidéo en marche qui enregistrait parfaitement les lumières vertes du nord que Knudsen et ses collègues étaient incapables de voir. 19 ans plus tard, des scientifiques dirigés par l’Université de l’Iowa ont découvert un nouveau type de lumières aurores boréales en analysant les images et les notes de Knudsen sur les images. Les physiciens l’ont appelé «gommes aurorales diffuses». Cette nouvelle caractéristique des lumières polaires est une faible lueur de fond qui devient soudainement sombre et réapparaît en quelques secondes, un phénomène qui n’avait pas été documenté dans la recherche scientifique jusqu’à présent.

Riley Troyer, l’un des auteurs de la étude, a développé un programme informatique qui a analysé la vidéo pour rechercher les disparitions et les réapparitions des lumières. Au cours des deux heures d’enregistrement, le programme a catalogué un total de 22 événements de gomme. Co-auteur de l’étude et professeur adjoint au département de physique et d’astronomie de l’Université de l’Iowa, Allison Jaynes se demande s’il s’agit d’un phénomène négligé mais courant ou réellement rare. «C’est peut-être un processus que nous n’avons pas encore commencé à examiner car nous n’avions jamais su qu’ils se produisaient jusqu’à présent», dit-elle.

Les aurores boréales dansent des lumières vertes dans le ciel nocturne qui ne peuvent être vues que dans les régions polaires. Les structures lumineuses magiques ressemblant à des serpents sont le résultat du vent solaire – des particules chargées provenant du soleil – interagissant avec le bouclier magnétique terrestre. Pendant des siècles, ces lumières ont fasciné les humains, donnant naissance à de nombreux mythes et superstitions. Un mythe japonais considérait ces belles lumières comme les messagers du ciel. La dernière recherche intitulée The Diffuse Auroral Eraser a été publiée dans le JGR Space Physics Journal le 18 février 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici