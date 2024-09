Des scientifiques découvrent un mécanisme de « réinitialisation » du sommeil dans le cerveau qui empêche la surcharge de mémoire

Pas de publicité ! Cliquez ici pour vous abonner à PsyPost et soutenir le journalisme scientifique indépendant !

Une étude récente publiée dans Science Des chercheurs ont identifié un mécanisme jusque-là inconnu dans le cerveau qui se produit pendant le sommeil et qui contribue à réinitialiser les voies de la mémoire. Les chercheurs ont découvert qu’une explosion de silence neuronal dans une partie spécifique du cerveau, l’hippocampe, permet aux neurones impliqués dans la mémoire de se réinitialiser et de se préparer à un nouvel apprentissage le lendemain. Ce phénomène, appelé « barrage de potentiels d’action » ou « BARR », permet aux neurones de se réinitialiser, garantissant que notre cerveau peut continuer à stocker de nouvelles informations sans submerger les réseaux neuronaux responsables de la mémoire.

Malgré des années de recherche sur le sommeil et la mémoire, nous avons encore beaucoup à apprendre sur la façon dont le cerveau gère la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Les scientifiques savent depuis longtemps que le sommeil joue un rôle clé dans le maintien de la santé physique et mentale. Par exemple, le sommeil aide à restaurer les niveaux d’énergie, soutient la fonction immunitaire et est essentiel à la régulation émotionnelle.

Mais il joue également un rôle crucial dans la formation de la mémoire. Lorsque nous vivons une expérience nouvelle, les neurones de l’hippocampe, une zone du cerveau responsable de l’apprentissage et de la mémoire, s’activent et encodent cette information. Pendant le sommeil, ces mêmes neurones répètent les schémas d’activité observés pendant la journée. Ce processus, appelé relecture de la mémoire, renforce les connexions neuronales impliquées dans ces expériences, contribuant ainsi à solidifier la mémoire.

Cependant, une question majeure reste sans réponse : comment le cerveau parvient-il à continuer d’apprendre et de stocker de nouvelles informations chaque jour sans manquer de neurones disponibles ? Si les mêmes neurones sont utilisés à plusieurs reprises pour de nouveaux souvenirs, ne finiront-ils pas par être « pleins » ou surchargés ? Cette étude a été conçue pour explorer cette question, en étudiant comment le cerveau empêche les circuits de mémoire d’être submergés par un apprentissage constant.

« Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir, mais nous ne savons pas quels processus se déroulent pendant ce temps, dans notre corps mais aussi dans notre cerveau, qui rendent cette fonction si fondamentale pour notre santé et, dans les cas extrêmes, pour notre survie », a déclaré l’auteur de l’étude, Azahara Oliva, professeur adjoint de neurobiologie et de comportement à l’université Cornell.

L’équipe de recherche a étudié l’activité cérébrale des souris pour mieux comprendre comment l’hippocampe équilibre le stockage de la mémoire pendant le sommeil. Les souris sont fréquemment utilisées dans les études sur la mémoire car leur structure cérébrale, en particulier l’hippocampe, est similaire à celle des humains.

Les chercheurs ont utilisé une combinaison de techniques avancées, notamment des implants d’électrodes et l’optogénétique, pour surveiller et manipuler l’activité neuronale dans l’hippocampe. Les électrodes ont permis à l’équipe de suivre des régions cérébrales spécifiques, tandis que l’optogénétique – une méthode qui utilise la lumière pour contrôler les neurones génétiquement modifiés – leur a permis d’activer ou de désactiver de manière sélective des groupes particuliers de neurones pendant le sommeil.

L’hippocampe est divisé en trois régions principales : CA1, CA2 et CA3. Les CA1 et CA3 sont bien connues pour leur rôle dans le traitement des souvenirs, mais le rôle de CA2 est moins bien compris. Pour étudier ce problème, les chercheurs ont implanté de minuscules électrodes dans l’hippocampe des souris, ciblant spécifiquement les régions CA1, CA2 et CA3. Ces électrodes ont enregistré les schémas de déclenchement des neurones pendant les états d’éveil et de sommeil.

Les souris ont d’abord été soumises à diverses tâches de mémoire, notamment une tâche de déplacement d’objet, où elles devaient se souvenir de l’emplacement d’objets, et une tâche de mémoire sociale, qui consistait à reconnaître d’autres souris. Après ces tâches, les chercheurs ont surveillé l’activité cérébrale pendant le sommeil pour voir comment les souvenirs se consolidaient.

L’une des caractéristiques clés de leur expérience était la capacité d’observer et d’enregistrer les ondulations à ondes aiguës (SWR), de brèves poussées d’activité cérébrale qui se produisent dans l’hippocampe pendant le sommeil profond. On pense que les SWR sont essentiels pour rejouer les souvenirs et renforcer les connexions neuronales. Cependant, l’équipe a également remarqué un nouveau type d’événement cérébral pendant le sommeil dans la région CA2 : le BARR. Contrairement aux SWR, qui impliquent un niveau élevé de déclenchement synchronisé de nombreux neurones, les événements BARR étaient caractérisés par la mise sous silence de certains neurones, en particulier dans la région CA2, ce qui a temporairement interrompu leur activité.

En utilisant des outils optogénétiques, les chercheurs ont pu perturber ces événements BARR en temps réel, ce qui leur a permis d’étudier comment ce silence affectait la consolidation de la mémoire. Ils ont pu contrôler précisément quand faire taire ou activer les neurones et mesurer l’impact qui en résulte sur les performances de mémoire des souris.

La découverte la plus significative a été l’identification de l’événement BARR, qui agit comme une sorte de « bouton de réinitialisation » pour les neurones de l’hippocampe. Pendant le sommeil, lorsque le cerveau rejoue les souvenirs via les SWR, certains neurones de la région CA2 s’éteignent. Cette période de silence permet aux neurones qui ont été fortement sollicités pendant l’apprentissage de se réinitialiser, les préparant ainsi à un nouvel apprentissage le lendemain.

Les chercheurs pensent que sans ce mécanisme de réinitialisation, l’hippocampe serait rapidement submergé par l’utilisation répétée des mêmes neurones pour stocker des souvenirs. Les événements BARR permettent au cerveau de réutiliser les neurones pour de nouvelles tâches sans compromettre leur capacité à encoder de nouvelles informations.

« Le message principal de notre étude est que, même s’il est connu que le sommeil est nécessaire pour que nos expériences récentes soient intégrées dans les mémoires à long terme, nous venons de découvrir que notre cerveau réinitialise également nos souvenirs, il prépare le système pour que de nouveaux souvenirs soient intégrés le lendemain, de sorte que nos circuits neuronaux ne saturent pas et continuent de fonctionner de manière optimale », a déclaré Oliva à PsyPost.

Dans l’étude, lorsque les événements BARR ont été perturbés à l’aide de l’optogénétique, les souris ont montré une altération significative de leur capacité à se souvenir des tâches précédentes. Cela était particulièrement évident dans la tâche de déplacement d’objet, où les souris avaient du mal à se souvenir des objets qui avaient été déplacés.

Il est intéressant de noter que la perturbation des événements BARR ne semble pas affecter le taux global d’ondulations d’ondes aiguës, ce qui suggère que si les SWR sont importants pour la relecture et le renforcement des souvenirs, les BARR jouent un rôle distinct mais tout aussi critique dans la prévention de la surcharge de mémoire.

Des analyses plus poussées ont montré que les neurones les plus impliqués dans l’encodage de nouvelles expériences, ceux qui s’activaient le plus pendant l’apprentissage, étaient les mêmes que ceux qui étaient désactivés pendant les événements BARR. Cela indique que le cerveau désactive sélectivement les neurones les plus actifs pendant le sommeil pour éviter de les surcharger. L’équilibre entre la réactivation induite par le SWR et la désactivation induite par le BARR semble être essentiel au maintien de circuits de mémoire sains.

« Nous avons été très surpris de constater que ce phénomène de réinitialisation de la mémoire est un processus actif : si nous bloquons la réinitialisation de la mémoire en faisant taire les neurones qui en sont responsables, la mémoire ne se consolide pas correctement », a déclaré Oliva. « Cela signifie que la mémoire est un processus double, avec des circuits neuronaux qui favorisent la consolidation d’une expérience donnée et des circuits neuronaux qui contrôlent que cette consolidation ne dépasse pas une limite saine. »

Bien que cette étude offre de nouvelles perspectives sur la façon dont le cerveau gère la mémoire pendant le sommeil, plusieurs questions restent sans réponse. L’une des limites de l’étude est qu’elle a été menée sur des souris, dont les structures cérébrales sont similaires à celles des humains, mais pas identiques. D’autres recherches seront nécessaires pour confirmer si ces résultats s’appliquent directement à la consolidation de la mémoire humaine.

Une autre limite est que les chercheurs se sont concentrés principalement sur l’hippocampe. Bien que l’hippocampe soit essentiel à la mémoire, d’autres régions du cerveau, comme le cortex, jouent également un rôle important dans le stockage des souvenirs à long terme. On ne sait toujours pas comment les mécanismes de réinitialisation de l’hippocampe interagissent avec ces autres zones du cerveau.

Les chercheurs envisagent d’étudier plusieurs questions clés à l’avenir : « Comment le cerveau sait-il quels neurones doivent être consolidés et réinitialisés ? Quel est le marqueur ? Dans quelle mesure pouvons-nous stimuler la mémoire sans saturer le cerveau ? Et pouvons-nous utiliser les mécanismes de réinitialisation pour effacer les souvenirs indésirables ? Nous ne le savons pas encore », a expliqué Oliva.

« Notre objectif à long terme est de comprendre quels sont les marqueurs physiologiques des différents processus cognitifs qui bénéficient d’un bon sommeil et comment ils sont régulés du circuit neuronal au niveau moléculaire. »

L’étude, «Un mécanisme de circuit hippocampique pour équilibrer la réactivation de la mémoire pendant le sommeil”, a été rédigé par Lindsay A. Karaba, Heath L. Robinson, Ryan E. Harvey, Weiwei Chen, Antonio Fernandez-Ruiz et Azahara Oliva.