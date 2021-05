Les créatures en question sont des coraux et des crinoïdes non squelettiques, ou des nénuphars, qui ont été retrouvés proliférant sur le plancher de l’océan Pacifique, à 100 mètres sous la surface, au large des côtes de Honshu et Shikoku au Japon.

Ils ont réussi à survivre sans être détectés, après avoir disparu des archives fossiles plus longtemps que l’on pense que les humains modernes ont existé (il y a 200 000 à 300 000 ans).

Morska symbioza sprzed 270 milionów lat? Dr hab. Mikołaj Zapalski z #UW razem z naukowcami z 🇵🇱 i 🇯🇵 opisali ekologiczną „żywą skamieniałość”. O lilowcach (zwierzętach przypominających kwiaty) i koralowcach można przeczytać w artykule 👇https: //t.co/eJI5IETGBY – Uniwersytet Warszawski (@UniWarszawski) 5 mai 2021

« Ces spécimens représentent les premiers enregistrements et examens détaillés d’une association syn vivo récente d’un crinoïde (hôte) et d’un hexacoral (épibionte), » les chercheurs ont écrit.

Les crinoïdes et les coraux partageaient une longue relation symbiotique il y a des millions d’années, dans laquelle les coraux utilisaient les crinoïdes pour grimper plus haut du fond marin afin d’avoir accès à plus de nourriture trouvée dans les courants océaniques.

L’équipe de recherche polono-japonaise, dirigée par le paléontologue Mikolaj Zapalski de l’Université de Varsovie en Pologne, a utilisé la microscopie stéréoscopique pour effectuer un examen « pratique » des copains de l’ère paléozoïque avant de les scanner à l’aide de la microtomographie pour avoir un aperçu de leur structures intérieures.

Ils ont terminé leur enquête non invasive en utilisant des codes-barres ADN pour identifier l’espèce exacte.

Les chercheurs ont découvert que ces spécimens nouvellement redécouverts ne modifiaient pas la structure des squelettes des crinoïdes, fournissant un indice possible sur la raison pour laquelle ils avaient disparu des archives fossiles pendant si longtemps; les fossiles d’organismes à corps mou sont extrêmement rares.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!