Un cœur de poisson vieux de 380 millions d’années retrouvé incrusté dans un morceau de sédiment australien fait battre le pouls des scientifiques. Non seulement cet organe est dans un état remarquable, mais il pourrait aussi fournir des indices sur l’évolution des vertébrés à mâchoires, dont vous et moi.

Le cœur appartenait à une classe éteinte de poissons blindés à mâchoires appelés arthrodires qui prospéraient au cours de la période dévonienne il y a entre 419,2 millions et 358,9 millions d’années – et le téléscripteur a bien 250 millions d’années de plus que le cœur de poisson à mâchoires qui détient actuellement le ” titre le plus ancien ». Mais malgré l’archaïsme du poisson, le positionnement de son cœur en forme de S à deux chambres a conduit les chercheurs à observer des similitudes anatomiques surprenantes entre l’ancien nageur et les requins modernes.

“L’évolution est souvent considérée comme une série de petites étapes, mais ces anciens fossiles suggèrent qu’il y a eu un saut plus important entre les vertébrés sans mâchoires et à mâchoires”, a déclaré le professeur Kate Trinajstic, paléontologue des vertébrés à l’Université australienne de Curtin et co-auteur d’une nouvelle étude. sur les constatations. “Ces poissons ont littéralement leur cœur dans la bouche et sous les branchies, tout comme les requins aujourd’hui”, a déclaré Trinajstic.

L’étude est apparu dans la revue Science mercredi.

Les scientifiques ont eu un aperçu supplémentaire de l’emplacement exact de l’organe car ils ont pu l’observer par rapport à l’estomac, à l’intestin et au foie fossilisés du poisson, un événement rare.

“Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai été vraiment étonné de trouver un cœur et d’autres organes en 3D et magnifiquement préservés dans cet ancien fossile”, a déclaré Trinajstic.

Université John Long/Flinders



Les paléontologues ont rencontré le fossile lors d’une expédition en 2008 à la formation de GoGo, et cela s’ajoute à une mine d’informations glanées sur le site, y compris les origines des dents et des informations sur la transition des nageoires aux membres. La formation de GoGo, un dépôt sédimentaire dans la région de Kimberley en Australie-Occidentale, est connue pour ses riches archives fossiles préservant la vie des récifs de la période dévonienne de l’ère paléozoïque, y compris des reliques de tissus aussi délicats que des nerfs et des embryons avec des cordons ombilicaux.

“La plupart des cas de préservation des tissus mous se trouvent dans des fossiles aplatis, où l’anatomie molle n’est guère plus qu’une tache sur la roche”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le professeur Per Ahlberg de l’Université d’Uppsala en Suède. “Nous sommes également très chanceux dans la mesure où les techniques de numérisation modernes nous permettent d’étudier ces tissus mous fragiles sans les détruire. Il y a quelques décennies, le projet aurait été impossible.”

Ces techniques comprennent les faisceaux de neutrons et la microtomographie à rayons X, qui créent des coupes transversales d’objets physiques qui peuvent ensuite être utilisées pour recréer des modèles 3D virtuels.

Les découvertes récentes de fossiles de poissons ont illuminé comment les “poissons dinosaures”, une espèce en danger critique d’extinction, se tiennent sur la tête et combien le poisson lézard préhistorique ressemblait à Flipper le dauphin.

Mais pour ceux qui pourraient ne pas considérer ces découvertes comme importantes, le co-auteur de l’étude, Ahlberg, a un rappel : que la vie est, à son niveau le plus fondamental, un système en évolution.

“Le fait que nous-mêmes et tous les autres organismes vivants avec lesquels nous partageons la planète nous sommes développés à partir d’une ascendance commune à travers un processus d’évolution n’est pas un fait fortuit”, a déclaré Ahlberg. “C’est la vérité la plus profonde de notre existence. Nous sommes tous liés, au sens le plus littéral.”