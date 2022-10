Des scientifiques découvrent un astéroïde « tueur de planètes » menaçant la Terre — RT World News

Un astéroïde découvert par un groupe de scientifiques américains est le plus gros potentiellement dangereux découvert depuis plus de huit ans

Un astéroïde géant pourrait potentiellement croiser la Terre, a averti un groupe de scientifiques américains, ajoutant que celui qu’ils ont récemment découvert est le plus gros détecté depuis plus de huit ans. Nommé 2022 AP7, le corps céleste mesure 1,5 kilomètre (0,9 miles) de large, a révélé l’équipe, ajoutant que son impact potentiel se ferait sentir sur plusieurs continents.

“Jusqu’à présent, nous avons trouvé deux gros astéroïdes géocroiseurs d’environ un kilomètre de diamètre, une taille que nous appelons des” tueurs de planètes “”, a-t-il ajouté. Scott Sheppard, astronome au Earth and Planets Laboratory de la Carnegie Institution for Science et auteur principal d’un article décrivant la découverte, a déclaré dans un communiqué de presse. Mais seul 2022 AP7 a une orbite qui le rend potentiellement dangereux pour la Terre, selon les scientifiques.

L’astéroïde «tueur de planètes» se cachait quelque part entre la Terre et Vénus, ce qui le rendait difficile à détecter. Les astronomes doivent regarder dans la direction du Soleil pour étudier cette zone, et les télescopes orbitaux de pointe comme James Webb ou Hubble ne peuvent pas être utilisés dans de telles études car l’éblouissement du Soleil brûlerait leur optique sensible.

“Seuls environ 25 astéroïdes avec des orbites complètement à l’intérieur de l’orbite terrestre ont été découverts à ce jour en raison de la difficulté d’observer près de l’éblouissement du Soleil”, Sheppard a expliqué. Dans ce cas particulier, les scientifiques ont fait la découverte en utilisant la caméra à énergie noire du télescope Victor M. Blanco de 4 mètres à l’observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili.















Bien que le système solaire interne reste encore largement une terra incognita en ce qui concerne les astéroïdes, les scientifiques pensent que cette zone contient peu de dangers potentiels pour la Terre.

“Il n’y a probablement que quelques [near Earth asteroids] avec des tailles similaires à trouver », Sheppard a déclaré, ajoutant que la plupart d’entre eux ont probablement des orbites qui ne les mettraient jamais sur une trajectoire de collision avec la Terre. On ne sait pas non plus quand, si jamais, 2022 AP7 pourrait constituer un danger aigu pour la Terre.

Pourtant, selon Space.com, les astronomes surveillent déjà jusqu’à 2 200 astéroïdes potentiellement dangereux de plus d’un kilomètre de large. De telles roches spatiales représentent potentiellement un danger pour la planète entière puisque même un astéroïde de 50 mètres de large pourrait endommager une ville entière comme Londres s’il explose au-dessus de son centre, note le média.

Un astéroïde appelé Apophis a une orbite dangereusement proche de la Terre. En 2020, les scientifiques ont averti qu’il pourrait frapper la planète en 2068. Plus tard la même année, la Division des sciences planétaires de l’American Astronomical Society a déclaré que la roche spatiale de 370 mètres de long pourrait se trouver sur les orbites de certains de nos satellites de communication comme dès 2029.