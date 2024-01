Des scientifiques découvrent un ancien parent atteint de la syphilis au Brésil

Les personnes qui vivaient avec des plaies douloureuses à la bouche et à la peau sur la côte sud du Brésil il y a environ 2 000 ans portaient la plus ancienne preuve connue d’un parent atteint de la syphilis. Treponema pallidum, la bactérie responsable de la syphilis, est « l’une des infections bactériennes courantes les moins bien comprises », explique un expert. CNN . Pourtant, une nouvelle étude offre des indices intéressants sur la façon dont cela a vu le jour. Les chercheurs ont examiné les preuves d’une bactérie rongeant les os des squelettes enterrés sur le site de Jabuticabeira II, près de la ville de Laguna, dans le sud du Brésil. Ils ont trouvé de l’ADN tréponémique dans les os de 37 des 99 individus échantillonnés. À partir de quatre échantillons, datés de 350 avant JC à 573 après JC, les chercheurs ont pu construire « le génome connu le plus ancien d’un parent de la syphilis jamais découvert », selon Science en direct .

“De façon inattendue, ces génomes sont remarquablement similaires à ceux de l’agent causal du béjel moderne”, ou syphilis endémique, selon l’étude publiée mercredi dans Nature. L’agent causal du béjel est Treponema pallidum endemicum, qui est “pratiquement impossible à distinguer” de T. pallidum vu au microscope, selon l’Organisation Nationale des Maladies Rares. On le trouve généralement dans des régions arides, donc “c’est un environnement complètement différent de celui où on s’attend à le trouver”, explique Verena Schünemann, auteure principale de l’étude et paléogénéticienne à l’Université de Bâle. Interne du milieu des affaires. Dans la population ancienne, « les bactéries provoquaient probablement aussi des lésions cutanées similaires » [to bejel]”, ajoute Schünemann, selon Live Science.

La première preuve génétique d’un parent atteint de la syphilis avant l’arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques repousse l’origine de T. pallidum de plusieurs millénaires. L’analyse suggère également que T. pallidum et T. pallidum endemicum ont divergé d’un ancêtre commun il y a environ 14 000 ans, selon Business Insider. Cela ne réfute pas la théorie de longue date selon laquelle la syphilis aurait été transportée des Amériques vers l’Europe par Colomb et ses conquistadors espagnols. Mais cela « signifie que ces bactéries auraient facilement pu voyager plusieurs fois autour du monde avec les différentes migrations humaines, bien avant les expéditions de Colomb », selon Insider. Live Science met en lumière un étude 2015 qui a trouvé des preuves de syphilis congénitale chez un mineur qui vivait dans ce qui est aujourd’hui l’Autriche avant 1492. (Lisez plus d’histoires de découvertes.)