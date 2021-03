La chose la plus remarquable à propos des fossiles presque parfaits n’était pas qu’ils appartenaient à des kangourous de 40 kilos qui ont mystérieusement évolué pour grimper aux arbres, bien que ce soit assez remarquable. Ce qui a vraiment surpris les paléontologues, c’est que la plaine de Nullarbor, dans le sud-ouest de l’Australie, site de la découverte, est un arbuste sans arbres et on pensait qu’il en était ainsi même lorsque le Congruus kitcheneri, nouvellement nommé, a sauté – et, apparemment, a grimpé – sur ses tronçons il y a environ 50000 ans. Le nom dérivé du latin dit tout: «Null» pour «none» et «arbor» pour «tree». La région stérile en forme de limace – 1 100 kilomètres (700 miles) de la tête à la queue – est même réservée par des panneaux routiers qui disent, en majuscules, «FIN DE LA PLAINE SANS ARBRE».

«Je me souviens avoir regardé les os des mains et des pieds avec leurs grosses griffes recourbées et avoir dit à mon collègue:« Vous n’allez probablement pas me croire, mais je pense que c’était en train de grimper aux arbres! », Se souvient Natalie Warburton, chercheur au Center for Climate-impacted Terrestrial Ecosystems de l’Université Murdoch à Perth.

Le comportement «extrêmement inattendu» de grimper aux arbres, détaillé mercredi dans la revue Royal Society Open Science, est certainement significatif, a-t-elle déclaré à l’AFP.

À l’exception des cousins ​​éloignés de la canopée tropicale de Nouvelle-Guinée, la soixantaine d’espèces vivantes de kangourous, wallabies et autres marsupiaux de la famille des macropodidés – tous descendants d’ancêtres arboricoles ressemblant à des possum – ont depuis longtemps évolué pour faire leur chemin sur la terre ferme.

Mais la découverte, a ajouté Warburton, «nous dit également que l’habitat et l’environnement dans la région au cours des 50 000 à 100 000 dernières années étaient vraiment différents de ce qu’ils sont maintenant, et peut-être différents de ce que nous aurions pu interpréter auparavant pour cette époque sur la base de preuves géologiques et botaniques ».

Les fossiles, en somme, sont «complètement incongrus» avec le comportement et l’écologie attendus.

À proprement parler, Warburton et son collègue Gavin Prideaux, un paléontologue à l’Université Flinders à Adélaïde, n’ont pas été les premiers chasseurs de fossiles à dénicher cet étrange roo.

Mais le spécimen antérieur de la même espèce a été incorrectement inséré dans une parenthèse taxinomique basée sur quelques dents partielles et le fragment d’une mâchoire supérieure.

Avec deux squelettes complets avec lesquels travailler – un mâle, une femelle – Warburton et Prideaux ont pu reclasser ce qui avait été Wallabia kitcheneri comme Congruus kitcheneri, un sous-genre jusqu’à présent occupé par une seule espèce, également éteint.

On ne sait pas exactement ce qui a poussé ces créatures aux gros os à faire évoluer leurs compétences arboricoles.

«L’escalade dans les arbres aurait nécessité beaucoup d’énergie et de gros muscles pour se hisser», a déclaré Warburton.

«Il devait y avoir de très bonnes ressources alimentaires dans les arbres pour que cela en vaille la peine.»

Les fossiles se sont retrouvés dans les grottes de Thylacoleo, du nom de carnivores marsupiaux ressemblant à des lions qui ont régné sur la région pendant près de deux millions d’années jusqu’à disparaître à peu près au même moment que le kangourou grimpeur.

La raison exacte pour laquelle la ménagerie de mégafaune qui peuplait le paysage brûlé par le soleil de l’Australie – y compris des wombats géants, des marsupiaux d’une tonne et des lézards de la taille d’un crocodile – s’est presque tous éteinte à peu près au même moment est un sujet de débat animé.

Pendant longtemps, un changement radical du climat a été considéré comme le principal coupable, mais des recherches plus récentes sur le mouvement des premiers humains à travers le continent suggèrent qu’ils sont à blâmer.

La plaine de Nullarbor – historiquement occupée par les peuples autochtones australiens – a un climat désertique, des températures diurnes en été proches de 50 degrés Celsius (122 Fahrenheit) et des nuits d’hiver qui peuvent chuter bien en dessous de zéro.

Les mammifères actuels comprennent le wombat au nez velu du sud, qui s’abrite du soleil chaud en s’enfouissant dans le sable, ainsi que les kangourous rouges et les dingos.