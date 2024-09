Des scientifiques découvrent que les moustiques utilisent l’infrarouge pour traquer les humains : ScienceAlert

Il y a quelque chose en nous que les moustiques adorent. En plus de notre odeur et de notre haleine, notre peau exposée agit comme une sorte de panneau lumineux annonçant que ce bar sanguinaire est ouvert.

C’est parce que les moustiques utilisent la détection infrarouge dans leurs antennes pour traquer leur proie, selon une nouvelle étude.

Dans de nombreuses régions du monde, les piqûres de moustiques sont plus qu’une simple irritation, capables de propager des agents pathogènes comme la dengue, la fièvre jaune et la fièvre jaune. fièvreet Zika virus. Paludismepropagé par le Anophèle gambiae moustique, a causé plus de 600 000 décès en 2022, selon Statistiques de l’Organisation mondiale de la santé.

Pour éviter une maladie grave, ou même juste un cas de démangeaisons exaspérantes, nous, les humains, sommes très désireux de trouver des moyens de prévenir les piqûres de moustiques.

Des recherches menées par des scientifiques de l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB) ont révélé que les moustiques utilisent la détection infrarouge – ainsi que d’autres signaux que nous connaissions déjà, comme un nez pour le CO 2 dans notre souffleet certaines odeurs corporellespour rechercher des hôtes.

« Le moustique que nous étudions, Aedes aegypti, est exceptionnellement doué pour trouver des hôtes humains », dit Nicolas Debeaubien, biologiste moléculaire à l’UCSB.

Mais la vision des moustiques n’est pas très bonne et leurs odeurs peuvent être peu fiables en cas de vent ou de déplacement de l’hôte. L’équipe a donc supposé que la détection infrarouge pourrait offrir aux insectes une aide fiable pour trouver de la nourriture.

Seules les moustiques femelles boivent du sang, c’est pourquoi les chercheurs ont présenté des cages contenant chacune 80 moustiques femelles (âgées d’environ 1 à 3 semaines) avec une variété d’« hôtes » factices représentés par des combinaisons de plaques thermoélectriques, de CO 2 à la concentration de l’haleine humaine et des odeurs humaines, et ont enregistré des vidéos de 5 minutes pour observer leurs comportements de recherche d’hôte.

Ils défini il s’agit d’un « moustique atterrissant, marchant et étendant sa trompe à travers les mailles de la cage, ce qui rappelle une femelle atterrissant sur un humain puis marchant tout en échantillonnant la surface de la peau avec son labelle ».

Certains moustiques ont été placés devant une plaque thermoélectrique réglée à la température moyenne de la peau humaine, soit 34 degrés Celsius (93 °F), qui servait également de source de rayonnement infrarouge. D’autres ont été placés à une température ambiante de 29,5 °C, une température appréciée des moustiques, mais qui n’émet pas d’infrarouge.

Chaque signal est indépendant – CO 2 odeur ou infrarouge – n’ont pas réussi à piquer l’intérêt des moustiques. Mais la soif apparente de sang de l’insecte a doublé lorsqu’une configuration avec seulement du CO 2 et l’odeur avait le facteur infrarouge ajouté.

« Un seul signal ne stimule pas l’activité de recherche d’hôte. Ce n’est que dans le contexte d’autres signaux, tels qu’un taux de CO élevé 2 et l’odeur humaine que l’IR fait la différence », dit Craig Montell, neurobiologiste de l’UCSB.

L’équipe a également confirmé que les capteurs infrarouges des moustiques se trouvent dans leurs antennes, où ils possèdent une protéine sensible à la température, TRPA1. Lorsque l’équipe a retiré le gène de cette protéine, les moustiques n’ont plus été capables de détecter les infrarouges.

Ces résultats aident à expliquer pourquoi les moustiques semblent particulièrement attirés par la peau exposée et pourquoi les vêtements amples – à travers lesquels les infrarouges sont dissipés – constituent une cape d’invisibilité si efficace contre eux.

Cela pourrait également conduire à des défenses légèrement plus high-tech contre les moustiques, comme la possibilité de créer des pièges qui utilisent le rayonnement thermique de la température de la peau comme appât.

« Malgré leur petite taille, les moustiques sont responsables de plus de décès humains que tout autre animal », a déclaré DeBeaubien. dit.

« Nos recherches améliorent la compréhension de la manière dont les moustiques ciblent les humains et offrent de nouvelles possibilités pour contrôler la transmission des maladies transmises par les moustiques. »

Cette recherche est publiée dans Nature.