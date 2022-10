Des scientifiques découvrent que la “super-Terre” est suffisamment chaude pour faire fondre de l’or, n’a pas d’atmosphère

L’univers est un endroit vaste, intéressant et intimidant qui a captivé l’imagination des humains pendant des millénaires. Les humains ont continué à se demander s’ils étaient les seuls êtres sensibles dans tout l’espace. Pas même un siècle ne s’est écoulé depuis le début de la recherche de la vie en dehors de notre système solaire, et nous avons déjà rencontré plusieurs planètes dans la galaxie un peu comme la nôtre. L’une d’elles, GJ 1252 b, est une « super-Terre » dont la température de surface est suffisamment élevée pour faire fondre l’or !

Des astronomes ont récemment révélé que l’exoplanète rocheuse de la taille de la Terre GJ 1252 b est si chaude qu’elle pourrait ne pas avoir d’atmosphère. Une équipe d’astronomes a utilisé le télescope spatial Spitzer, aujourd’hui à la retraite, pour mesurer le rayonnement infrarouge de la super-Terre alors qu’elle entrait dans une éclipse secondaire. Une éclipse secondaire se produit lorsqu’une planète passe derrière son étoile. Selon la NASA, l’équipe a découvert que les températures diurnes du GJ 1252 b étaient de 1 228 degrés Celsius. Ces températures sont suffisamment chaudes pour que l’or, l’argent et le cuivre fondent à la surface de la planète. L’équipe pense qu’une température aussi élevée est conforme aux attentes d’une exoplanète nue et rocheuse.

La comparaison des températures estimées de la planète avec les modèles atmosphériques suggère qu’elle a probablement une pression de surface inférieure à 10 bars. Des températures extrêmement élevées et une faible pression de surface ont conduit l’équipe d’astronomes à prédire que GJ 1252 b n’a probablement pas d’atmosphère du tout. Les découvertes en font la plus petite exoplanète pour laquelle les scientifiques ont une image aussi précise de son atmosphère.

GJ 1252 b est une exoplanète terrestre rocheuse qui a été découverte en 2020. Elle est plus grande que la Terre, avec un rayon 1,18 fois plus grand que la planète bleue. L’exoplanète brûlante est également à 65 années-lumière de la Terre. Dans son système, elle est beaucoup plus proche de son étoile que notre planète ne l’est du soleil. Une face de GJ 1252 b, surnommée sa « côté jour », fait en permanence face à son étoile. Cette position est responsable de la hausse des températures sur l’exoplanète.

