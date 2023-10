Des scientifiques découvrent l’interrupteur « marche » pour la graisse brune qui brûle de l’énergie

« Il a été démontré que les agonistes du GLP-1 augmentent [brown fat] activité chez les rongeurs et les humains, mais probablement indirectement, via l’activation de régions spécifiques du cerveau », a expliqué Varman Samuel, MD, PhD, professeur agrégé de médecine à la Yale School of Medicine et chef du service d’endocrinologie du VA Connecticut Healthcare System. .

La littérature scientifique est divisée sur ce point, mais il existe suffisamment de preuves pour étayer une enquête plus approfondie, a déclaré Srikanthan. Son équipe a commencé une étude pour examiner ce lien.

Ouvrir la porte à de futurs traitements contre l’obésité

Mais leur découverte signifie que d’autres nouveaux traitements pourraient voir le jour.

Des recherches antérieures avaient montré que le système nerveux sympathique, qui contrôle la réponse de votre corps au stress, stimule l’activité de la graisse brune. Mais maintenant que les scientifiques de l’UCLA ont révélé les nerfs exacts reliant la graisse brune au système nerveux sympathique, nous pourrions trouver des moyens de stimuler ces voies pour activer la graisse brune – sans stimuler les nombreux organes (tels que le cœur et l’estomac) également connectés à ce système. vaste réseau de nerfs, a déclaré Srikanthan.