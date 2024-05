Des scientifiques découvrent l’herpès ancien dans des os néandertaliens vieux de 50 000 ans trouvés dans une grotte russe… et veulent redonner vie au virus

Par Nikki, journaliste scientifique principale pour Dailymail.Com









Les virus humains les plus anciens, dont l’herpès, ont été découverts dans des os de Néandertal vieux de 50 000 ans – et les experts pourraient bientôt les recréer.

Des chercheurs de l’Université fédérale de São Paulo au Brésil ont identifié des restes d’herpèsvirus, responsables de l’herpès labial, du papillomavirus sexuellement transmissible et de l’adénovirus, également connu sous le nom de rhume, dans l’ADN de deux hommes de Néandertal trouvés dans une grotte russe.

Des théories antérieures suggéraient que les Néandertaliens pourraient avoir disparu à cause de virus et la dernière étude pourrait être la première à fournir des preuves de cette idée.

L’équipe espère désormais synthétiser les virus et infecter des cellules humaines en laboratoire pour voir comment ils se comparent à leurs homologues modernes.

Les chercheurs ont identifié des restes d’herpèsvirus, de papillomavirus et d’adénovirus dans l’ADN des Néandertaliens qui vivaient il y a 50 000 ans, ce qui en fait le virus humain le plus ancien découvert.

« Ces virus de type Jurassic Park pourraient ensuite être étudiés pour leurs caractéristiques reproductrices et pathogènes et comparés à leurs homologues actuels », a déclaré Marcelo Briones, l’auteur principal de l’étude. NouveauScientifique.

« Je suis sceptique quant à la possibilité d’y parvenir étant donné le manque de compréhension complète de la manière dont l’ADN des virus est endommagé et de la manière de reconstruire les morceaux récupérés en un génome viral complet », a-t-il ajouté.

« En outre, l’interaction hôte-virus, en particulier dans un environnement complètement différent, est un élément à prendre en compte. »

L’équipe a découvert les restes des Néandertaliens dans la grotte Chagyrskaya en Sibérie dans les montagnes de l’Altaï, qu’ils ont utilisé pour séquencer les données génomiques des êtres anciens.

Les résultats ont déterminé que les restes des virus n’avaient pas été contractés auprès d’éventuels prédateurs se nourrissant d’Hommes de Néandertal ou d’humains modernes qui auraient pu manipuler les os.

L’adénovirus provoque des symptômes de rhume chez les humains modernes et peut provoquer des infections des amygdales, des végétations adénoïdes et d’autres tissus muqueux, tout en pouvant développer des verrues génitales et un cancer dû au papillomavirus sexuellement transmissible.

Les chercheurs pensent que les virus de l’herpès (photo) « pourraient avoir été une cause majeure de l’extinction de Néandertal », mais doivent effectuer des tests supplémentaires pour confirmer les résultats.

L’étude indique que les chercheurs pensent que « les virus de l’herpès, en particulier, pourraient avoir été une cause majeure de l’extinction de l’Homme de Néandertal », mais qu’ils doivent effectuer des tests supplémentaires pour confirmer ces résultats.

« Pris ensemble, nos données indiquent que ces virus pourraient représenter des virus qui ont réellement infecté les Néandertaliens », a déclaré Briones.

Briones a déclaré que les résultats n’étaient pas surprenants, étant donné que les humains sont aujourd’hui infectés par environ 10 maladies au cours de leur vie.

Les restes des Néandertaliens ont été découverts pour la première fois en 2022 parmi neuf autres qui partageaient tous un ADN, ce qui signifie qu’ils étaient liés.

Une fille et son père figuraient parmi les restes et il partageait l’ADN mitochondrial avec deux hommes, révélant qu’ils partageaient une ancêtre féminine, peut-être la même grand-mère.

Il y avait des signes indiquant que les âges variaient des enfants et adolescents aux adultes et que l’on pense qu’ils étaient tous morts en même temps, mais les chercheurs ne savaient pas comment, ajoutant qu’il n’y avait aucun signe d’enterrement.

Les chercheurs espèrent maintenant que leur nouvelle découverte de l’ADN de ces trois maladies graves pourrait enfin faire la lumière sur ce qui a conduit à la mort des Néandertaliens et à leur extinction.