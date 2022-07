Des scientifiques découvrent le plus grand omnivore du monde, et c’est un poisson

Malgré leur nom, les requins-baleines ne sont pas des baleines, c’est un type de poisson qui se qualifie comme des unités absolues des profondeurs. Ils mangent généralement du krill, un type de petit crustacé, mais les scientifiques ont découvert une dimension jusque-là inconnue de leur alimentation : les plantes. Cela fait des requins baleines les plus grands omnivores du monde.

Les omnivores sont des animaux (comme les humains et la plupart des ours) qui mangent et tirent des nutriments de la viande et des plantes. Les requins baleines peuvent atteindre près de 18 mètres de long. C’est la longueur d’une piste de bowling.

Andre Rerekura/Institut australien des sciences marines



Une équipe de chercheurs a publié ses conclusions sur le régime alimentaire des requins baleines dans la revue Ecology La semaine dernière.

“Cela nous amène à repenser tout ce que nous pensions savoir sur ce que mangent les requins-baleines”, a déclaré le biologiste des poissons et auteur principal Mark Meekan dans un Déclaration de l’Institut australien des sciences marines En Lundi.

Il a fallu un travail intelligent pour comprendre que les algues sont une partie importante du régime alimentaire des requins-baleines et pas seulement quelque chose qu’ils ingèrent accidentellement. Les chercheurs ont comparé les composés trouvés dans la vie végétale – y compris les algues et le plancton – aux composés trouvés dans les échantillons de tissus des poissons. Ils ont trouvé une correspondance pour la sargasse, une algue brune, indiquant que les animaux utilisent l’algue pour l’énergie et la croissance.

La sargasse pousse le long du récif de Ningaloo en Australie occidentale, un endroit où les requins-baleines sont connus pour aspirer le krill. “Donc, la vision que nous avons des requins-baleines venant à Ningaloo juste pour se régaler de ces petits krill n’est que la moitié de l’histoire. En fait, ils mangent aussi une bonne quantité d’algues”, a déclaré Meekan.

Les requins-baleines ont maintenant monté leur poids au sommet du tableau des tailles des omnivores, renversant facilement d’autres prétendants, comme Ours Kodiak. Ces poissons géants sont peut-être des mastodontes, mais il y a de bonnes nouvelles pour les humains méfiants : les requins baleines ne mangent pas les gens.