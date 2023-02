Des scientifiques découvrent le fossile du plus gros pingouin de tous les temps

En fouillant dans les rochers de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, une équipe de scientifiques internationaux est tombée sur une découverte exquise : des preuves fossilisées de deux nouvelles espèces de manchots qui parcouraient (ou se dandinaient) la Terre il y a plus de 50 millions d’années.

Mais surtout, l’un des pingouins découverts, surnommé Kumimanu fordycei, est probablement le plus grand à avoir jamais vécu. Co-auteur d’une étude sur la découverte, publié Mercredi dans le Journal of Paleontology, avait une façon plutôt convaincante de le dire.

“À environ 350 livres, il aurait pesé plus de [basketball player] Shaquille O’Neal au sommet de sa domination !” Daniel Field de l’Université de Cambridge a dit dans un rapport. À titre de comparaison, les manchots empereurs, alias les plus grands manchots vivant actuellement, pèsent au maximum 100 livres (45 kilogrammes), selon un communiqué. Et une autruche mâlele plus gros oiseau actuellement en vie, peut peser jusqu’à environ 290 livres.

En ce qui concerne la taille de cet ancien pingouin (et peut-être slam-dunking), le premier auteur de l’étude, Daniel Ksepka du Bruce Museum du Connecticut, a tweeté une image de ce qu’il appelle la “meilleure estimation” de l’équipe. Il semble avoir à peu près la taille d’un humain (sinon plus gros), mais heureusement, il semble beaucoup plus petit que le monstrueux pingouin devrait habiter la Terre post-humanité par paléontologue Dougal Dixon en 1981. Dixon a imaginé un mastodonte de 12 mètres (près de 40 pieds). Ouais.

C’est notre meilleure estimation de la hauteur pour Kumimanu fordycei (nous avons une bonne régression de masse, mais la hauteur est délicate sans aucun os de la jambe, nous ne l’avons donc pas estimée dans l’article). Ces découpes seront disponibles pour les selfies lorsque nous ouvrirons le @thebrucemuseum Les pingouins exposent ce printemps ! pic.twitter.com/ajRiYFCHGH – Daniel Ksepka (@KsepkaLab) 8 février 2023

L’autre espèce, nommée Petradyptes stonehousei, constituait cinq des neuf spécimens révélés, mais n’était probablement que légèrement plus grande qu’un manchot empereur moderne, a déclaré l’équipe. Il pesait environ 110 livres (50 kilogrammes).

Ensemble, les deux nouvelles espèces ont confirmé aux scientifiques que les manchots sont devenus très importants au début de leur histoire évolutive, et la découverte met en lumière la façon dont les nageoires de ces oiseaux incapables de voler ont changé au fil du temps.

“Les fossiles nous fournissent des preuves de l’histoire de la vie, et parfois ces preuves sont vraiment surprenantes”, a déclaré Field. “De nombreux pingouins fossiles ont atteint des tailles énormes, éclipsant facilement les plus grands pingouins vivants aujourd’hui.”

Simone Giovanardi



Analyse du méga pingouin

En se concentrant sur un trait emblématique de pingouin, les nageoires, l’équipe a utilisé des techniques telles que le balayage laser et l’analyse environnementale pour estimer divers aspects des deux espèces extrêmes.

Tout d’abord, l’équipe a utilisé des scanners laser pour créer des modèles numériques des os et les comparer à d’autres espèces fossiles telles que le manchot empereur. C’est ainsi que les chercheurs ont commencé à extrapoler la taille probable des oiseaux préhistoriques. Mais certaines informations ont également été glanées en vérifiant les rochers dans lesquels tous les spécimens – os de nageoires et points d’attache musculaires – ont été trouvés pour commencer.

Les roches elles-mêmes ont été identifiées comme ayant environ 57 millions d’années, et les espèces fossiles auraient vécu il y a entre 59,5 et 55,5 millions d’années.

Cette chronologie se situe à la fin de l’ère du Paléocène, et plus précisément, c’est environ 5 à 10 millions d’années après l’extinction de la fin du Crétacé, lorsque l’astéroïde Chicxulub a anéanti les dinosaures. D’une certaine manière, cela signifie que le pingouin géant aurait peut-être eu plus de paix que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un animal ancien – imperturbable sur une Terre plus ou moins sans dino.

Un peu plus sur le pingouin fossile géant Kumimanu fordycei. Une des idées sympas @NZfauna avait été de scanner les os au laser. Cela nous a permis de “réparer” numériquement la tête de l’humérus, qui est divisée en trois morceaux. pic.twitter.com/nLAONUimDC – Daniel Ksepka (@KsepkaLab) 9 février 2023

“Kumimanu fordycei aurait été un spectacle tout à fait étonnant sur les plages de Nouvelle-Zélande il y a 57 millions d’années, et la combinaison de sa taille et de la nature incomplète de ses restes fossiles en fait l’un des oiseaux fossiles les plus intrigants jamais trouvés”, a déclaré Field. a dit.

Et si vous vous demandez si le mode de vie d’un pingouin massif diffère des rituels quotidiens des mignons petits pingouins auxquels nous sommes habitués, la réponse est probablement oui.

Par exemple, expliquent les chercheurs, un pingouin plus gros pourrait capturer des proies plus grosses, mieux conserver la température corporelle dans les eaux froides et pourrait peut-être migrer à travers le monde et établir des résidences au-delà de sa ville natale.

Beaucoup d’animaux anciens semblent avoir été beaucoup plus gros que leurs ancêtres des temps modernes, tels que les dinosaures, les mammouths laineux et même ce scorpion de la taille d’un chien. Certains experts émettent l’hypothèse que cela est dû à des facteurs environnementaux tels qu’une teneur plus élevée en oxygène dans l’air. D’autres pensent que cela pourrait être dû à une absorption efficace de la nourriture, comme le laisse entendre l’équipe de découverte des pingouins.

“Les grands animaux marins à sang chaud vivant aujourd’hui peuvent plonger à de grandes profondeurs. Cela soulève des questions quant à savoir si Kumimanu fordycei avait une écologie que les pingouins n’ont pas aujourd’hui, en étant capable d’atteindre des eaux plus profondes et de trouver de la nourriture qui n’est pas accessible à pingouins vivants”, a déclaré Daniel Thomas de l’Université Massey et co-auteur de l’étude dans un communiqué.

L’espèce géante nouvellement déterrée surnommée Kumimanu fordycei a été nommée en l’honneur d’Ewan Fordyce, professeur émérite à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande. “Sans le programme de terrain d’Ewan, nous ne saurions même pas qu’il existe de nombreuses espèces fossiles emblématiques, il est donc normal qu’il ait son propre homonyme de pingouin”, a déclaré Ksepka dans un communiqué.

La plus petite découverte, Petradyptes stonehousei, a un nom beaucoup plus littéral. Il est dérivé des mots grecs “petra” pour rock et “dyptes” pour plongeur. Stonehousi, cependant, rend hommage à feu Bernard Stonehouse, que le communiqué appelle la première personne à observer le cycle de reproduction complet du manchot empereur.