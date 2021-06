Des scientifiques découvrent la lumière des premières étoiles formées il y a des milliards d’années dans l’univers

Avant le commencement de l’espace et du temps, il n’y avait rien. Puis, il y a 13,8 milliards d’années, un big bang s’est produit et l’espace-temps a vu le jour. Cependant, après un éclair initial, l’univers est entré dans l’obscurité cosmique. Selon un étude publié le 14 juin, la lumière est revenue dans le cosmos après 250 à 350 millions d’années du Big Bang. C’était l’âge de l’aube cosmique lorsque les premières étoiles se sont formées, introduisant la lumière des étoiles dans l’univers sombre. Il est intéressant de noter que nous pouvons encore voir la lumière des étoiles initiale de l’aube cosmique qui voyage jusqu’à nous depuis des milliards d’années, si nous regardons assez loin. Comment est-ce possible?

L’astronomie est de l’histoire et un télescope dans une machine à remonter le temps – c’est une phrase qu’un astronome peut souvent entendre prononcer. Ainsi, lorsque nous regardons des objets lointains dans l’espace à l’aide de nos puissants télescopes, nous regardons en fait la lumière qui a été libérée bien avant qu’elle n’atteigne notre télescope, grâce à la vitesse limitée de la lumière – 3 000 000 kilomètres par seconde. En utilisant cet outil spécial, nous pouvons regarder les objets pères pour regarder plus en arrière dans le temps. Par exemple, si nous voulons remonter un million d’années en arrière, nous devons regarder la lumière provenant d’un objet qui se trouve à un million d’années-lumière de nous. Le seul défi est que la lumière provenant d’endroits plus éloignés devient plus faible.

C’est la raison pour laquelle les images que nous avons des premières galaxies les plus lointaines, vues à travers le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Spitzer, sont faibles et ne représentent que quelques pixels sur les écrans d’ordinateur des scientifiques. Maintenant, les scientifiques s’attendent à ce qu’un nouveau télescope spatial James Webb de la NASA, plus puissant, qui sera lancé cette année, nous permettra d’avoir une vue plus claire des premières galaxies et de nous ramener plus loin dans le temps. Le télescope aidera les scientifiques à découvrir et à en savoir plus sur l’aube cosmique, qui a été l’œuvre de toute une vie de Richard Ellis.

« Parce que nous sommes nous-mêmes le produit de l’évolution stellaire, nous revenons sur notre propre origine », a déclaré Ellis à BBC News.

