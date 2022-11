Des scientifiques découvrent deux galaxies “exceptionnellement brillantes”

“La lumière des étoiles la plus lointaine jamais vue” pourrait fournir un indice pour résoudre l’un des plus grands mystères de l’astronomie, ont déclaré des scientifiques

Le plus récent télescope de la NASA a permis aux scientifiques d’identifier deux inédits et “exceptionnellement lumineux” galaxies, dont l’une pourrait également s’avérer être la plus ancienne jamais connue, a annoncé jeudi l’agence spatiale américaine. Cette découverte pourrait éclairer le processus de création des galaxies, l’un des grands mystères de l’astronomie, selon les chercheurs.

Les découvertes initiales, décrites dans deux articles publiés dans Astrophysical Journal Letters, montrent que la galaxie, appelée GLASS-z12, remonte à 350 millions d’années après le Big Bang cosmique. Si les conclusions sont vérifiées, GLASS-z12 battra un précédent record établi par la galaxie GN-z11 : il existait 400 millions d’années après le Big Bang, qui s’est produit il y a 13,8 milliards d’années.

On estime qu’une autre galaxie récemment découverte, GLASS-z12, s’est formée environ 450 millions d’années après le Big Bang.

“Ces galaxies sont très différentes de la Voie lactée ou d’autres grandes galaxies que nous voyons autour de nous aujourd’hui”, Tommaso Treu, le chercheur principal de l’un des programmes Webb, a déclaré à la NASA.

Les galaxies ont des formes de disque et elles sont très petites par rapport à la Voie lactée, car elles ne représentent qu’un infime pourcentage de la taille de notre galaxie.

Lire la suite La théorie du trou noir remise en question après qu’une nouvelle star ait défié les règles

Les chercheurs ont noté que “la lumière des étoiles la plus lointaine jamais vue” s’est avéré beaucoup plus lumineux que prévu. Cela pourrait signifier que les galaxies sont constituées d’un grand nombre d’étoiles de faible masse, comme les galaxies ultérieures. Ou, alternativement, la lumière peut provenir de beaucoup moins d’étoiles “extraordinairement brillantes”, dont on a longtemps théorisé qu’elles pourraient s’avérer être “les premières étoiles jamais nées”, a déclaré la NASA.

Selon Pascal Oesch, un scientifique impliqué dans la recherche, l’extrême luminosité des galaxies est « un vrai casse-tête » et pourrait changer la façon dont les astronomes comprennent la formation des galaxies.

“Quand et comment les premières galaxies se sont formées reste l’une des questions les plus intrigantes de l’astronomie extragalactique et de la cosmologie d’observation”, l’un des deux états de documents de recherche.

Plus tôt cette semaine, la NASA a révélé que son télescope spatial James Webb, d’une valeur de 10 milliards de dollars, avait capturé les caractéristiques d’une protoétoile et ainsi donné un aperçu de la naissance d’une nouvelle étoile.