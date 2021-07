Des scientifiques découvrent deux espèces d’électrons dans le gaz d’hélium superfluide

Des scientifiques de l’Institut indien des sciences (IISc) basé dans la ville ont découvert pour la première fois deux espèces de quelques bulles d’électrons dans l’hélium gazeux superfluide, a déclaré lundi un responsable. « C’est la première fois que nos scientifiques montrent l’existence de deux espèces de quelques bulles d’électrons (FEB) dans l’hélium superfluide. Ceux-ci peuvent servir de modèle pour étudier comment les états énergétiques des électrons et les interactions entre eux influencent les propriétés « , a déclaré le responsable dans un communiqué ici. L’équipe de scientifiques, dirigée par le professeur Ambarish Ghosh à son Center for Nano Science and Engineering (CeNSE ), le professeur adjoint Prosenjit Sen et l’ancien étudiant en recherche en physique Neha Yadav, ont publié leur étude dans la revue « Science Advances ».

« Un électron injecté dans une forme superfluide d’hélium crée une seule bulle d’électrons – une cavité exempte d’atomes d’hélium et ne contenant que l’électron. La forme de la bulle dépend de l’état énergétique de l’électron », indique l’étude.

Les FEB sont des cavités de taille nanométrique dans l’hélium liquide contenant quelques électrons libres. Le nombre, l’état et les interactions entre eux dictent les propriétés physiques et chimiques des matériaux.

L’étude des FEB aidera les scientifiques à comprendre comment les propriétés émergent lorsque quelques électrons d’un matériau interagissent les uns avec les autres. Comprendre comment les FEB sont formés peut fournir des informations sur l’assemblage de matériaux mous, qui peuvent être utilisés pour développer des matériaux quantiques de nouvelle génération.

« Nous avons observé expérimentalement des FEB pour la première fois et compris comment ils sont créés », a déclaré Yadav, ajoutant « ce sont de beaux objets avec de grandes implications si nous pouvons les créer et les piéger ».

L’équipe a appliqué une impulsion de tension à une pointe de tungstène à la surface de l’hélium liquide. Ils ont généré une onde de pression sur la surface chargée, à l’aide d’un transducteur à ultrasons. Cela leur a permis de créer 8EBs (bulles d’électrons) et 6EBs, deux espèces de FEB contenant 8 et 6 électrons.

« Les FEB forment un système intéressant qui a une interaction électron-électron et une interaction électron-surface », a déclaré Yadav dans l’étude.

Les FEB peuvent également aider les scientifiques à déchiffrer les écoulements turbulents dans les superfluides et les fluides visqueux, ou le flux de chaleur dans l’hélium superfluide.

« Comme la façon dont le courant circule sans résistance dans les matériaux supraconducteurs à très basse température, l’hélium superfluide conduit également la chaleur efficacement à très basse température », a souligné l’étude.

Des défauts dans le système, appelés vortex, peuvent cependant réduire sa conductivité thermique. Comme les FEB sont présents au cœur de ces vortex, ils peuvent aider à étudier comment les vortex interagissent les uns avec les autres.

« Dans un avenir proche, nous aimerions savoir s’il existe d’autres espèces de FEB et comprendre leurs mécanismes par lesquels certains sont plus stables que d’autres », a ajouté Ghosh.

À long terme, l’équipe prévoit d’utiliser les FEB comme simulateurs quantiques et de développer de nouveaux schémas de mesure.

