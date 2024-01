Des scientifiques découvrent d’étranges « obélisques » ressemblant à des virus dans l’intestin et la bouche humaines

Nous avons peut-être une compréhension adéquate du corps humain dans la mesure où, eh bien, nous avons inventé l’aspirine et séquencé le génome, mais les chercheurs découvrent toujours de nouvelles choses sur l’humble homo sapien. Exemple concret ? Scientifiques qui traîne dans l’intestin et la bouche de l’homme. Les chercheurs appellent ces structures ressemblant à des virus « obélisques », en raison de leur forme microscopique présumée.

Ces entités se répliquent comme des virus, mais sont beaucoup plus petites et plus simples. En raison de leur taille minuscule, ils appartiennent à la classe des « viroïdes », qui sont généralement des ARN simple brin sans enveloppe protéique. Cependant, la plupart des viroïdes sont des agents infectieux qui provoquent des maladies et il ne semble pas que ce soit le cas avec ces petits obélisques,

Alors pourquoi sont-ils à l’intérieur de nous et que font-ils ? C’est la grande question. Les découvreurs de l’Université de Stanford, de l’Université de Toronto et de l’Université technique de Valence ont quelques théories. Ils peuvent influencer l’activité des gènes au sein du microbiome humain, bien qu’ils se trouvent également dans la bouche. À cette fin, ils ont été découverts en utilisant comme hôte la bactérie buccale commune Streptococcus sanguinis. Il a été suggéré que ces viroïdes infectent diverses bactéries de la bouche et des intestins, sans que nous sachions pourquoi.

Certains obélisques semblent contenir des instructions pour les enzymes nécessaires à la réplication, ils semblent donc plus complexes que votre viroïde moyen, Quoi qu’il en soit, il y a un débat sur « l’œuf et la poule » qui fait rage depuis des années sur la question de savoir si les virus ont évolué à partir de viroïdes ou si les viroïdes ont réellement évolué à partir de virus, de sorte qu’une étude plus approfondie pourrait enfin mettre fin à cet argument.

Bien que nous ne sachions pas exactement ce que font ces séquences d’obélisques, les scientifiques ont découvert à quel point elles sont répandues dans notre corps. Ces séquences se trouvent dans environ sept pour cent des bactéries intestinales humaines et dans 50 pour cent des bactéries buccales. Les structures basées sur l’intestin présentent également une séquence d’ARN distincte par rapport aux obélisques basés sur la bouche. Cette diversité a conduit les chercheurs à proclamer qu’ils « constituent une classe d’ARN divers qui ont colonisé et sont passés inaperçus dans les microbiomes humains et mondiaux ».

“Je pense que c’est une indication claire de plus que nous explorons toujours les frontières de cet univers viral”, a déclaré le biologiste informatique Simon Roux du DOE Joint Genome Institute du Lawrence Berkeley National Laboratory. Science.

“C’est insensé”, a ajouté Mark Peifer, biologiste cellulaire et du développement à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. “Plus nous regardons, plus nous voyons des choses folles.”

En parlant de médecine de pointe, les scientifiques détectent également les cellules cancéreuses et les implants biométriques après une chirurgie de remplacement. Le corps humain est peut-être à peu près aussi vaste et mystérieux que l’océan, ou même l’espace, mais nous résolvons lentement (très lentement) ses énigmes.