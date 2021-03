Des scientifiques découvrent des requins qui brillent dans le noir au large de la Nouvelle-Zélande

Les scientifiques qui étudient les requins au large des côtes de la Nouvelle-Zélande ont photographié une espèce de requin qui brille dans le noir.

C’est le plus grand vertébré lumineux connu à ce jour.

Des chercheurs de l’Université Catholique de Louvain en Belgique et de l’Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) en Nouvelle-Zélande ont participé à cette découverte.

Ils disent que les découvertes ont eu des répercussions sur notre compréhension de la vie en haute mer; l’un des écosystèmes les moins étudiés de la planète.

Le Dr Jerome Mallefet, qui est le chercheur principal au laboratoire de biologie marine de l’Université catholique de Louvain, qui a découvert les requins qui brillent dans le noir, a déclaré à Euronews que « c’était un rêve » pour lui de pouvoir photographier la bête.

«Nous savons que sur 540 espèces de requins, 57 sont capables de produire de la lumière. Mais ces requins insaisissables vivent à 200 mètres sous la surface de l’océan, donc très difficiles à observer», a ajouté le Dr Mallefet.

« Et … le plus gros, il peut mesurer (jusqu’à) 1,80 m. Il est plus grand que moi, en fait, il est plus lumineux que moi parce qu’il est capable de produire de la lumière, et je ne le suis pas. »

