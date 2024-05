Des scientifiques découvrent des nutriments alimentaires clés liés au vieillissement cérébral plus lent

Comprendre les processus biologiques du vieillissement pourrait nous aider à vivre plus longtemps et à rester en meilleure santé plus tard dans la vie – et une nouvelle étude relie la vitesse à laquelle notre cerveau vieillit aux nutriments contenus dans notre alimentation.

Des chercheurs de l’Université de l’Illinois et de l’Université du Nebraska-Lincoln ont cartographié des analyses cérébrales en fonction de l’apport nutritionnel de 100 volontaires âgés de 65 à 75 ans, à la recherche de liens entre certains régimes alimentaires et un vieillissement cérébral plus lent.

Ils ont identifié deux types distincts de vieillissement cérébral – et le vieillissement plus lent était associé à un apport en nutriments similaire à celui que vous obtiendriez du régime méditerranéen, démontré dans des études précédentes comme étant l’un des meilleurs pour notre corps.

« Nous avons étudié des biomarqueurs nutritionnels spécifiques, tels que les profils d’acides gras, connus en science nutritionnelle pour potentiellement offrir des bienfaits pour la santé », dit neuroscientifique Aron Barbey, de l’Université de l’Illinois.

« Cela correspond au vaste corpus de recherches dans le domaine démontrant les effets positifs sur la santé du régime méditerranéen, qui met l’accent sur les aliments riches en ces nutriments bénéfiques. »

Il est important de noter que les chercheurs ne se sont pas appuyés sur les participants à l’étude pour rendre compte de leur régime alimentaire. Au lieu de cela, ils ont analysé des échantillons de sang pour rechercher des biomarqueurs nutritionnels : des preuves scientifiques solides de ce que ces personnes âgées mangeaient et buvaient.

Les acides gras, comme ceux du poisson et de l’huile d’olive, et les antioxydants comme la vitamine E, présents dans les épinards et les amandes, figuraient parmi les biomarqueurs bénéfiques identifiés, ainsi que les caroténoïdes, pigments végétaux présents dans les carottes et les citrouilles qui ont déjà été trouvé pour réduire l’inflammation dans le corps et protéger les cellules des dommages. Un autre biomarqueur bénéfique associé à un vieillissement plus lent dans cette recherche était cholinequi est contenu en concentrations élevées dans les jaunes d’œufs, les abats et le soja cru.

Les chercheurs ont évalué le vieillissement cérébral au moyen d’IRM cérébrales et d’évaluations cognitives. Cette paire d’approches a donné une image de l’agilité mentale pratique ainsi que des détails plus subtils de la configuration des neurones.

« Cela nous permet de construire une compréhension plus solide de la relation entre ces facteurs », dit Barbey.

« Nous examinons simultanément la structure, la fonction et le métabolisme du cerveau, démontrant un lien direct entre ces propriétés cérébrales et les capacités cognitives. »

La preuve est en train de monter que la nutrition joue un rôle important dans la façon dont le cerveau vieillit, et chaque nouvelle étude contribue à mieux comprendre comment notre cerveau est étroitement connecté à toutes les autres parties et fonctions du corps.

Cette recherche n’a capturé qu’un instantané dans le temps et n’est pas suffisamment complète pour prouver la cause et l’effet. Cependant, des conclusions similaires ont été tirées par une étude de 2023, qui a suivi les participants pendant 12 ans et a également trouvé un lien entre le régime méditerranéen et un déclin cognitif plus faible.

Ensuite, l’équipe souhaite examiner des essais cliniques sur une période de temps significative pour voir comment le régime alimentaire et la nutrition pourraient affecter le vieillissement cérébral. Il est possible que de simples modifications de notre alimentation contribuent à réduire le risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.

« La présente étude identifie des modèles de biomarqueurs nutritionnels particuliers qui sont prometteurs et qui ont des associations favorables avec les mesures des performances cognitives et de la santé cérébrale. » dit Barbey.

La recherche a été publiée dans npj vieillissement.