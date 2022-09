L’eau est essentielle à la subsistance de toutes les formes de vie et sa détection sur des planètes autres que la Terre a été un objectif majeur pour les scientifiques. Bien que les chercheurs n’aient pas été en mesure de trouver des masses d’eau comme la Terre sur des exoplanètes, une étude récente suggère que de nombreuses planètes contiennent de l’eau en grande quantité. Cependant, l’eau n’est pas sous la forme à laquelle on s’attend généralement.

Selon l’étude publiée dans la revue Science, de nombreuses planètes contiennent plus d’eau qu’auparavant. Mais, plutôt que l’océan, les rivières ou les lacs, l’eau est incrustée dans les roches de la planète.

“Ce fut une surprise de voir des preuves de tant de mondes aquatiques en orbite autour du type d’étoile le plus courant dans la galaxie. Cela a d’énormes conséquences pour la recherche de planètes habitables », a déclaré Rafael Luque, chercheur postdoctoral à l’Université de Chicago et premier auteur de l’étude. Il a mené l’étude avec le co-auteur Enric Pallé de l’Institut d’astrophysique des îles Canaries et de l’Université de La Laguna.

Les chercheurs ont adopté une approche au niveau de la population pour analyser un groupe de planètes repérées autour de la naine M, un type d’étoile. Les naines M sont les étoiles les plus fréquemment observées dans notre galaxie et les scientifiques ont détecté de nombreuses planètes autour d’elles.

Cependant, les étoiles sont nettement plus brillantes que leurs planètes, ce qui amène les scientifiques à détecter les effets de la planète sur les étoiles plutôt que d’observer la planète directement. Selon Pallé, différentes approches de la découverte des planètes révèlent différentes informations.

Les scientifiques ont combiné deux techniques de mesure pour découvrir la composition de 43 planètes dans la galaxie de la Voie lactée. Ils ont découvert que ces planètes étaient composées à moitié de roche, à moitié d’eau et d’une molécule plus légère.

Luque a partagé que l’eau sur ces planètes n’est pas sous la forme d’océans mais il est possible qu’elle puisse exister à l’intérieur des roches ou dans des poches sous la surface. On dit que l’eau existe sous une forme similaire sur Europe, la lune de Jupiter.

Selon Jacob Bean, scientifique exoplanétaire de UChicago, la découverte était surprenante car beaucoup pensaient auparavant que les planètes étaient sèches et rocheuses. Il a ajouté que bien que les preuves soient intrigantes, il aimerait voir des preuves plus concrètes suggérant que l’une des planètes étudiées est un monde aquatique.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici