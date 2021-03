Des scientifiques découvrent des milliers d’espèces de virus jusque-là inconnues dans l’intestin humain

Un nouveau projet de base de données a identifié et classé quelque 140 000 espèces virales trouvées dans l’intestin humain, dont plus de 50 pour cent étaient auparavant inconnues de la science.

Le projet est connu sous le nom de Gut Phage Database et a été le point culminant de l’analyse de 28 000 métagénomes individuels – les séquences d’ADN d’échantillons de microbiome intestinal prélevés sur des personnes dans 28 pays à travers le monde.

Parmi la quantité vraiment stupéfiante de données figuraient des dizaines de milliers de virus nouvellement découverts et 142 809 espèces virales qui habitent l’intestin humain, dont la majorité sont des bactériophages – des virus qui infectent les bactéries – et d’autres organismes unicellulaires appelés archées.

De peur que quiconque ne panique prématurément, ces virus ont été trouvés chez des personnes en bonne santé sans aucun signe de maladie spécifique liée à leurs invités viraux dans leurs intestins.

«Il est important de se rappeler que tous les virus ne sont pas nocifs, mais qu’ils font partie intégrante de l’écosystème intestinal» explique le biochimiste Alexandre Almeida, de l’Institut de bioinformatique du Laboratoire européen de biologie moléculaire.

En fait, on pense que les bactériophages aident à la régulation des bactéries et à la santé de l’intestin humain lui-même, renforçant l’idée que tous les virus ne sont pas nos ennemis mortels.

«À notre connaissance, cet ensemble représente la collection la plus complète et la plus complète de génomes de phages intestinaux humains à ce jour», Les chercheurs ont déclaré, ajoutant que cette quantité d’informations à haute résolution sur les spécificités de notre propre intestin pourrait s’avérer être un trésor et marquer une renaissance dans le domaine.

En aidant à mieux informer notre compréhension de notre propre corps, cela peut finir par fournir à l’humanité des informations potentiellement inestimables sur les virus et leur interaction avec les cellules humaines, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses maladies, afflictions et affections insolubles.

