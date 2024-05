Des scientifiques découvrent des microplastiques dans les testicules des humains et des chiens

Il semble que personne – ni aucune partie du corps – ne soit à l’abri des microplastiques. Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert des traces de plastique dans les testicules de chiens et d’humains. Les impacts potentiels de cette découverte sur la santé ne sont pas encore clairs, mais l’équipe suggère que cela pourrait aider à expliquer pourquoi le nombre de spermatozoïdes chez les hommes a diminué au fil du temps.

La recherche a été menée par des scientifiques de l’Université du Nouveau-Mexique, dirigés par Xiaozhong « John » Yu, professeur au Collège des sciences infirmières de l’UNM. Yu et son équipe s’intéressent depuis longtemps à l’étude de la manière dont l’environnement peut affecter le système reproducteur des humains. Il avait récemment entendu parler de recherche d’une équipe distincte de l’UNM qui a trouvé des microplastiques dans chaque placenta humain testé. Cela l’a rendu suffisamment curieux pour rechercher des microplastiques ailleurs, notamment dans les testicules. Ils ont également décidé d’étudier les chiens, car ceux-ci ont tendance à vivre avec des humains et seraient soumis à des expositions environnementales similaires.

L’équipe a analysé des échantillons anonymes de tissus testiculaires humains conservés par le Bureau des enquêteurs médicaux du Nouveau-Mexique (au Nouveau-Mexique, les médecins légistes collecteront et conserveront les tissus humains prélevés lors d’autopsies pendant sept ans). Ils ont examiné des échantillons de chiens collectés dans des refuges pour animaux et des cliniques vétérinaires privées de la ville d’Albuquerque lors d’opérations de stérilisation.

Dans les testicules des chiens et des humains, Yu et son équipe ont systématiquement trouvé des microplastiques. Plus précisément, ils ont trouvé 12 types de microplastiques dans 47 échantillons de chiens et 23 échantillons d’humains. La concentration moyenne de microplastiques était plus élevée dans les testicules des hommes que chez les chiens mâles et presque trois fois supérieure à la quantité trouvée dans d’autres études dans le placenta.

« Au début, je doutais que les microplastiques puissent pénétrer dans le système reproducteur », a déclaré Yu dans un communiqué. déclaration de l’université. « Lorsque j’ai reçu pour la première fois les résultats concernant les chiens, j’ai été surpris. J’ai été encore plus surpris lorsque j’ai reçu les résultats chez les humains.

Les résultats, publié ce mois-ci dans la revue Toxicological Sciences, démontrent seulement que les microplastiques peuvent atteindre les testicules, sans savoir si ces plastiques sont activement nocifs pour les testicules ou les spermatozoïdes. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur les effets que les microplastiques pourraient avoir sur notre santé. Les scientifiques ont identifié plus d’une centaine de produits chimiques contenus dans le plastique qui pourraient potentiellement nuire à nous ou à d’autres animaux, y compris des produits chimiques qui perturbent les hormones produites naturellement et importantes pour notre développement précoce ou notre fertilité. Il est donc tout à fait plausible que ces plastiques puissent jouer un rôle clé dans la baisse constante du nombre de spermatozoïdes observée dans Hommes et peut-être même des chiens ces derniers temps (il reste un débat sur l’ampleur de ce phénomène).

Les auteurs affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour savoir si les microplastiques peuvent affecter la production de spermatozoïdes. Mais ils veulent que les gens connaissent les risques potentiels de cette exposition.

« Nous ne voulons pas effrayer les gens », a déclaré Yu. « Nous voulons fournir des données scientifiques et faire prendre conscience aux gens qu’il existe une grande quantité de microplastiques. Nous pouvons faire nos propres choix pour mieux éviter l’exposition, changer notre mode de vie et changer notre comportement.