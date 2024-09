Des scientifiques découvrent des changements cérébraux inquiétants chez les patients atteints de COVID-19 qui ont perdu l’odorat

Une nouvelle étude publiée dans Rapports scientifiques Une étude met en lumière les conséquences neurologiques à long terme de la COVID-19. Les chercheurs ont constaté que les personnes atteintes d’anosmie (perte d’odorat) pendant la COVID-19 présentaient des altérations de la fonctionnalité cérébrale et même de la structure physique pendant la convalescence. Cette étude est l’une des premières à établir un lien entre la perte d’odorat liée à la COVID-19 et des changements cérébraux importants.

La COVID-19, causée par le virus SARS-CoV-2, est principalement connue pour son impact sur le système respiratoire. Cependant, au fil du temps, de nombreux patients, même ceux dont les cas étaient bénins, ont signalé des problèmes cognitifs tels que des troubles de la mémoire, de la confusion et des difficultés de concentration, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux effets du virus sur le cerveau. Des symptômes neurologiques tels que des maux de tête, un brouillard cérébral et une perte d’odorat sont apparus comme des problèmes courants chez les survivants de la COVID-19.

L’anosmie, la perte de l’odorat, est devenue l’un des premiers et des plus reconnaissables symptômes de la COVID-19, survenant souvent de manière soudaine. Si la plupart des patients ont retrouvé leur odorat après quelques semaines, certains ont connu des dysfonctionnements olfactifs plus durables. Des recherches antérieures ont également suggéré que la perte de l’odorat pourrait signaler une atteinte neurologique plus large dans des maladies comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Étant donné le caractère commun de l’anosmie dans la COVID-19 et ses implications potentielles pour la santé du cerveau, les chercheurs ont cherché à déterminer si la perte de l’odorat pendant la COVID-19 était associée à des changements cérébraux mesurables chez les patients en convalescence.

« Notre laboratoire étudie les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent les comportements sociaux complexes et la prise de décision. Pendant la pandémie, il a été très difficile d’interrompre nos activités expérimentales en raison des restrictions sanitaires », a déclaré l’auteur de l’étude Pablo Billeke du Centre de recherche sur la complexité sociale de l’Université pour le développement du Chili.

« Dans ce contexte et compte tenu des premiers rapports de symptômes neurologiques chez les patients atteints de COVID-19, nous avons souhaité contribuer, de notre point de vue unique, à la compréhension des dommages potentiels causés par l’infection par le SARS-CoV-2 dans le système nerveux central. Cela nous a conduit à lancer cette étude, dans laquelle nous avons évalué les patients guéris de la COVID-19 à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique structurelle et fonctionnelle pendant qu’ils effectuaient des tâches de prise de décision et de contrôle cognitif, ainsi que le suivi de leur évolution par électroencéphalographie. »

Pour étudier ces possibles changements cérébraux, l’équipe de recherche a recruté 100 adultes à Santiago, au Chili, qui s’étaient remis d’infections respiratoires entre février 2020 et mai 2023. L’échantillon final comprenait 73 participants dont les cas de COVID-19 étaient confirmés (les autres participants souffraient d’infections respiratoires causées par d’autres agents, comme le confirmaient plusieurs tests PCR négatifs). L’équipe a utilisé une combinaison de tests et d’imageries cérébrales au cours de deux sessions pour évaluer la fonction et la structure cérébrales de ces participants.

Les participants étaient âgés de 19 à 65 ans, et aucun d’entre eux n’avait présenté de cas grave de COVID-19 nécessitant un respirateur ou des soins intensifs. L’étude a spécifiquement exclu toute personne souffrant de troubles neuropsychiatriques ou de lésions cérébrales graves, garantissant ainsi que les effets observés puissent être liés à leur infection plutôt qu’à des conditions antérieures.

Lors de tests comportementaux, les participants ayant des antécédents d’anosmie ont fait preuve d’une plus grande impulsivité dans leurs prises de décision que ceux qui n’avaient pas perdu leur odorat. Ces personnes avaient tendance à changer plus rapidement de choix après avoir reçu un feedback négatif, en particulier dans les tâches qui les obligeaient à apprendre et à s’adapter à des probabilités de récompense changeantes. Si cette impulsivité a conduit à des gains plus élevés dans les tâches de prise de décision impliquant des conditions changeantes rapidement, elle a également mis en évidence une altération de la façon dont leur cerveau traitait les récompenses et les risques.

Sur le plan fonctionnel, les patients ayant des antécédents d’anosmie ont montré une activité cérébrale diminuée lors des tâches de prise de décision dans les régions associées à l’évaluation des choix, notamment le cortex préfrontal latéral et les régions temporo-pariétales.

Du point de vue structurel, les scanners cérébraux ont montré un amincissement de certaines régions du cerveau chez les participants ayant des antécédents d’anosmie. Ces changements ont notamment été observés dans les zones pariétales du cerveau, qui sont responsables du traitement des informations sensorielles et de la gestion de la perception spatiale. L’amincissement de ces zones pourrait indiquer des changements structurels à long terme dans le cerveau causés par le virus chez les personnes ayant subi une perte d’odorat.

De plus, ces participants présentaient une intégrité diminuée de la matière blanche, en particulier dans les faisceaux de matière blanche qui relient des régions cérébrales importantes. La matière blanche joue un rôle crucial dans la facilitation de la communication entre les différentes parties du cerveau, et les perturbations de ces connexions pourraient entraîner une série de troubles cognitifs.

« Dans le contexte actuel, où nous savons qu’un pourcentage important de la population a contracté la COVID-19 à un moment donné, il est crucial d’identifier les facteurs qui peuvent rendre certains individus plus susceptibles de développer des altérations cérébrales après l’infection », a déclaré Billeke à PsyPost. « Notre étude a révélé que les personnes qui ont perdu leur odorat pendant l’infection aiguë présentaient des changements détectables dans la structure cérébrale et présentaient un schéma particulier dans les tâches de prise de décision impliquant l’apprentissage. »

« Plus précisément, ils ont pris des décisions plus impulsives lorsque le contexte environnemental changeait. Bien que cela n’ait pas nécessairement de conséquences à long terme, cela pourrait servir de marqueur précoce pour surveiller les personnes ayant subi une perte d’odorat, aidant à déterminer si elles sont plus susceptibles de développer des altérations neurodégénératives. Cela est particulièrement pertinent lorsque d’autres facteurs de risque, tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète et la prédisposition génétique, sont présents, tous liés au développement de maladies neurodégénératives. »

Il est intéressant de noter que ces changements cérébraux étaient moins prononcés chez les patients présentant des symptômes respiratoires plus graves, tels que ceux nécessitant une hospitalisation, ce qui suggère que l’anosmie pourrait être un indicateur plus fiable de l’atteinte neurologique que la gravité des symptômes respiratoires.

« Ce qui nous a le plus surpris, c’est la concordance des résultats entre les patients souffrant d’anosmie et les autres patients, quelle que soit la gravité de leurs symptômes respiratoires », a déclaré Billeke. « Ces personnes présentaient des altérations détectables au niveau du comportement, de la fonction et de la structure cérébrales, affectant la matière blanche et la matière grise. »

Bien que l’étude fournisse des informations précieuses, elle comporte des limites. Tout d’abord, elle s’est appuyée sur des symptômes d’anosmie autodéclarés et a utilisé le test KOR, un outil de dépistage validé des déficits olfactifs associés à la COVID-19, pour confirmer la présence d’un dysfonctionnement olfactif. Des évaluations cliniques plus objectives et plus complètes fourniraient des preuves plus solides.

De plus, l’étude ne comprenait pas de scanners cérébraux de base datant d’avant que les participants ne contractent la COVID-19. Cela rend « difficile d’établir une relation causale directe entre l’infection et nos résultats », a expliqué Billeke. « Cependant, en tenant compte des preuves actuelles provenant d’autres études qui ont utilisé des bases de données ou suivi des individus pour différentes raisons, nous pouvons déterminer que le virus provoque effectivement des altérations au niveau neuronal. »

« Les corrélations que nous avons trouvées peuvent donc être considérées dans la littérature existante comme une preuve potentielle d’un lien de cause à effet entre le virus et les effets observés. Cependant, le mécanisme exact par lequel le virus produit ces dommages au niveau du cerveau est encore à l’étude. »

Les chercheurs prévoient de suivre ces participants au fil du temps pour voir si les changements cérébraux observés persistent ou s’ils affectent la vie quotidienne. Ils souhaitent également explorer des thérapies potentielles, telles que des techniques de stimulation cérébrale, pour aider les personnes qui subissent des effets cognitifs et neurologiques persistants après la COVID-19.

« Nous cherchons à identifier les schémas oscillatoires liés à ces altérations, ce qui est au cœur de nos études en cours d’électroencéphalographie (EEG) », a déclaré Billeke. « Les données sont actuellement en cours d’analyse. En identifiant ces schémas oscillatoires altérés, nous espérons développer des thérapies de stimulation cérébrale qui pourraient aider à soulager ces symptômes, comme la stimulation électrique ou magnétique transcrânienne. »

« Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les participants qui sont venus volontairement à l’étude pour toutes leurs séances et à tous les chercheurs qui ont travaillé sans relâche, en particulier pendant les périodes les plus difficiles du confinement lié à la pandémie », a ajouté Billeke.

L’étude, «Les patients en convalescence du COVID-19 qui ont présenté une anosmie lors de leur épisode aigu présentent des altérations cérébrales comportementales, fonctionnelles et structurelles», a été rédigé par Leonie Kausel, Alejandra Figueroa-Vargas, Francisco Zamorano, Ximena Stecher, Mauricio Aspé-Sánchez, Patricio Carvajal-Paredes, Victor Márquez-Rodríguez, María Paz Martínez-Molina, Claudio Román, Patricio Soto-Fernández, Gabriela Valdebenito. -Oyarzo, Carla Manterola, Reinaldo Uribe-San-Martín, Claudio Silva, Rodrigo Henríquez-Ch, Francisco Aboitiz, Rafael Polania, Pamela Guevara, Paula Muñoz-Venturelli, Patricia Soto-Icaza et Pablo Billeke.